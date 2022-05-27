840 bin kişiyi kapsıyor: Küçük esnafa vergi yok! Youtuberlar da vergiden muaf olacak

KİMLER KAPSAMDA?

Kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin, satış tutarları 320 bin, hizmet niteliğinde iş yapanlarda iş hasılatı 100 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden faydalanıyor.