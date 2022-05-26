Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis cezası verilecek! Ayrıyeten ev satışlarına noter yolu açılıyor





✔ SPEKÜLATÖRE 3 YIL HAPİS: İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 1 ila 3 yıl arasında (mevcut TCK'da 3 ay ila 2 yıl arasında) hapis cezası verilecek. Cezalar arttığı için bu kişilerin cezaevine girmesinin de önü açılacak.