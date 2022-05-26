Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis cezası verilecek! Ayrıyeten ev satışlarına noter yolu açılıyor

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 6'ıncı yargı paketinin taslak metni ortaya çıktı. Pakette fiyatları artıran spekülatör ve stokçuların cezaevine girmesi, ev satışlarının noterler tarafından yapılması gibi düzenlemeler de yer alıyor:
✔ SPEKÜLATÖRE 3 YIL HAPİS: İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 1 ila 3 yıl arasında (mevcut TCK'da 3 ay ila 2 yıl arasında) hapis cezası verilecek. Cezalar arttığı için bu kişilerin cezaevine girmesinin de önü açılacak.
✔ STOKÇULARA CEZAEVİ YOLU:
Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişiye 1 ila 3 yıl (mevcut yasada 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası idi) arasında hapis cezası verilecek. Böylece stokçuların da cezaevine girmesinin önü açılacak.