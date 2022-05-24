Yüksek kira artışları için harekete geçildi! Hollanda modeli gündemde

Önemli gündem maddelerinden biri haline gelen kira artışları, AK Parti ve ilgili bakanlıklar tarafından masaya yatırıldı. Serbest piyasa kurallarına uygun olarak kiralara sınırlama getirilip getirilemeyeceği, getirilirse bunun sıkıntı yaratıp yaratmayacağı üzerinde duruldu. Bu tartışmalar içinde Hollanda modeli gündeme geldi ve örnek alınabileceği konusunda görüş oluştu. Hollanda, hızla artan kiralara karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki fiyatlara müdahale kararı verdi. Buna göre, kirası 763 euroya kadar olan ve belediyeler tarafından alt gelir gruplarına kiralanan sosyal konutlar gibi, serbest piyasadaki evler için de puanlama sistemi getirildi. Evlerin büyüklüğü, oda sayısı gibi belirli özelliklere göre puanlama yapılıp en fazla bin ila bin 250 euro kira istenmesi hükme bağlandı.