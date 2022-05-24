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    Türkiye'nin 4'üncü büyük bankası olan Halkbank 5.5 yılda ekonomiye 1.5 trilyon TL destek sağladı

    Osman Arslan, geçen yıl ve bu yıl esnafa 52 milyar lira destek sağladıklarını söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    5.5 yılda ekonomiye 1.5 trilyon TL destek

    Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde kurulan Halkbank, bu yıl 84'üncü yaşını kutluyor. Halkbank, yeni yaşına girerken, Türkiye'nin 4'üncü büyük bankası konumuyla aktif büyüklüğünü 965.3 milyar liraya yükseltti. KOBİ kredilerinde 255 milyar liralık hacim ve yüzde 18.4'lük pazar payıyla lider konumunu koruyan Halkbank, son 5.5 yılda milli ekonomiye sağladığı 1.5 trilyon lirayı aşan destek ile reel sektörün yanında yer aldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ilk çeyrekte 807.8 milyar liraya ulaşan kredi rakamıyla ülke ekonomisine finansal seçenekler sunmayı aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Müşterilerimizle bütünleşmiş şekilde halkın bankası olmanın onurunu tüm kalbimizle hissediyoruz. Gençliğimizin enerjisi, 84 milyonun gücü ve ticari hayata verdiğimiz destekle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Türkiye'ye inanıyoruz, gelecek biziz" dedi.

    RAKAMLARLA HALKBANK
    AKTİF: 965.3 milyar TL
    TOPLAM KREDİ: 807.8 milyar TL
    TOPLAM MEVDUAT: 673.2 milyar TL
    YURT İÇİ ŞUBE SAYISI: 1.028
    TOPLAM MÜŞTERİ SAYISI: 18 milyon
    DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI: 4.8 milyon
    TOPLAM AKTİF MÜŞTERİ SAYISI: 12 milyon



    TURİST SAYISI YÜZDE 225 ARTTI
    Bu yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye'yi 8 milyon 885 bin kişi ziyaret etti. Bunların 7 milyon 477 binini yabancılar oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 artış görüldü. Nisan'da gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 225.59 artarak 2 milyon 574 bin 423 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 630 artış ile Almanya Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke oldu.

    PANCAR ÜRETİCİSİNE NAKDİ AVANS MÜJDESİ
    Tarım Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker ile sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacağını açıkladı. 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığını belirten Kirişci, "3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkarıldı. Türkşeker tarafından faizsiz verilecek ilk nakdi avanslar bugün çiftçimizin hesabında olacak" dedi.

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    Haberler Ekonomi Türkiye'nin 4'üncü büyük bankası olan Halkbank 5.5 yılda ekonomiye 1.5 trilyon TL destek sağladı
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