Türkiye'nin 4'üncü büyük bankası olan Halkbank 5.5 yılda ekonomiye 1.5 trilyon TL destek sağladı

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde kurulan Halkbank, bu yıl 84'üncü yaşını kutluyor. Halkbank, yeni yaşına girerken, Türkiye'nin 4'üncü büyük bankası konumuyla aktif büyüklüğünü 965.3 milyar liraya yükseltti. KOBİ kredilerinde 255 milyar liralık hacim ve yüzde 18.4'lük pazar payıyla lider konumunu koruyan Halkbank, son 5.5 yılda milli ekonomiye sağladığı 1.5 trilyon lirayı aşan destek ile reel sektörün yanında yer aldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ilk çeyrekte 807.8 milyar liraya ulaşan kredi rakamıyla ülke ekonomisine finansal seçenekler sunmayı aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Müşterilerimizle bütünleşmiş şekilde halkın bankası olmanın onurunu tüm kalbimizle hissediyoruz. Gençliğimizin enerjisi, 84 milyonun gücü ve ticari hayata verdiğimiz destekle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Türkiye'ye inanıyoruz, gelecek biziz" dedi.
RAKAMLARLA HALKBANK
AKTİF: 965.3 milyar TL
TOPLAM KREDİ: 807.8 milyar TL
TOPLAM MEVDUAT: 673.2 milyar TL
YURT İÇİ ŞUBE SAYISI: 1.028
TOPLAM MÜŞTERİ SAYISI: 18 milyon
DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI: 4.8 milyon
TOPLAM AKTİF MÜŞTERİ SAYISI: 12 milyon
TURİST SAYISI YÜZDE 225 ARTTI
Bu yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye'yi 8 milyon 885 bin kişi ziyaret etti. Bunların 7 milyon 477 binini yabancılar oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 artış görüldü. Nisan'da gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 225.59 artarak 2 milyon 574 bin 423 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 630 artış ile Almanya Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke oldu.
PANCAR ÜRETİCİSİNE NAKDİ AVANS MÜJDESİ
Tarım Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker ile sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacağını açıkladı. 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığını belirten Kirişci, "3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkarıldı. Türkşeker tarafından faizsiz verilecek ilk nakdi avanslar bugün çiftçimizin hesabında olacak" dedi.