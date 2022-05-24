Türkiye'nin 4'üncü büyük bankası olan Halkbank 5.5 yılda ekonomiye 1.5 trilyon TL destek sağladı





TURİST SAYISI YÜZDE 225 ARTTI

Bu yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye'yi 8 milyon 885 bin kişi ziyaret etti. Bunların 7 milyon 477 binini yabancılar oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 artış görüldü. Nisan'da gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 225.59 artarak 2 milyon 574 bin 423 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 630 artış ile Almanya Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke oldu.



PANCAR ÜRETİCİSİNE NAKDİ AVANS MÜJDESİ

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker ile sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacağını açıkladı. 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığını belirten Kirişci, "3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkarıldı. Türkşeker tarafından faizsiz verilecek ilk nakdi avanslar bugün çiftçimizin hesabında olacak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN