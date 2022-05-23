TOKİ'den o şehirlerde kurasız dar, alt gelir ve asgari ücretli çalışana konut satışı! 10 sene vadeli 750 TL taksitle ev sahibi olun!

Bu çalışmaya göre herkes uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecek. Bu çalışma özellikle dar gelirli aileleri sevindiren bir haber oldu. Ev fiyatları çok yükselmişken minimum 150 bin lira tutarında ev bulma fikri herkes için cazip halde. Pek çok kişi ödeme kolaylığı da sunan bu avantajlardan faydalanmanın yollarını arıyor.
10 sene vadeli 750 TL taksitle! TOKİ'den o şehirlerde kurasız dar, alt gelir ve asgari ücretli çalışana konut satışı!
Toki tespit ettiği birtakım illerden ev fiyatlarının ucuzladığını söyledi. Toki makul fiyata isteyen herkese ev vereceğini müjdeledikten sonra insanların gözü belirti edilen illere çevrildi. . Buna göre listelerdeki illerden ev satışına giren vatandaşlar ayda yalnızca 750 TL taksitle ev alabilecekler. Bunun amacıyla tercih edilen kentte ikamet etme zorunluluğu var. Başka bir koşul aranmadığı amacıyla başvurmak daha kolay.
TOKİ'nin ev satışı müjdesinden sonra pek çok vatandaşın gözü listede tespit edilen illere çevrildi. Bu illerden bazıları şunlardır; Balıkesir, Kırıkkale, Mersin, Konya, Ankara, Adana, Çorum, Sivas, Osmaniye, Denizli, Kahramanmaraş ve Sivas. Bu şehirlerde değişik ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmak isteyen kişilerin ikametgah belgeleri ile başvuru etmeleri gerekmektedir. Evlere ismini yazdıran vatandaşlardan ön ödeme talep edilmektedir. Her eve göre değişen peşinatlar %10'dan başlamaktadır.