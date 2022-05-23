TOKİ'den o şehirlerde kurasız dar, alt gelir ve asgari ücretli çalışana konut satışı! 10 sene vadeli 750 TL taksitle ev sahibi olun!

Bu çalışmaya göre herkes uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecek. Bu çalışma özellikle dar gelirli aileleri sevindiren bir haber oldu. Ev fiyatları çok yükselmişken minimum 150 bin lira tutarında ev bulma fikri herkes için cazip halde. Pek çok kişi ödeme kolaylığı da sunan bu avantajlardan faydalanmanın yollarını arıyor.