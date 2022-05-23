Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor: Kalıcı arz eksiğine karşı yeni teşvikler devreye giriyor





SATIŞ FATURALARI KONTROL EDİLİYOR

Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara, satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruluyor. KDV'si düşürülen ürünlere yönelik olarak düzenlenen satış faturası ya da fişlerinde bu düzenlemeye uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca bu ürünlerin KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarının tespiti yapılıyor. İşyerinin kira olup olmadığı ve kiralık ise ne kadar kira ödendiğine de bakılıyor.