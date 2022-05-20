1 LT benzin, mazot, LPG kaç para oldu? İstanbul, Ankara, İzmir indirimli akaryakıt fiyatları! 20 Mayıs BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin ve mazot fiyatları hakkında yeni gelişmeler haftanın son işlem günüyle birlikte takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren, 'benzine indirim var mı?' sorusu yoğunluk kazandı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, benzine 1 liranın üzerinde indirim geleceği söyleniyor. Konu hakkında resmi açıklama gelip gelmediği merak edilenler arasında. Peki, 20 Mayıs benzine indirim geldi mi? 1 LT benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları haberimizde!