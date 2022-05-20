1 LT benzin, mazot, LPG kaç para oldu? İstanbul, Ankara, İzmir indirimli akaryakıt fiyatları! 20 Mayıs BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin ve mazot fiyatları hakkında yeni gelişmeler haftanın son işlem günüyle birlikte takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren, 'benzine indirim var mı?' sorusu yoğunluk kazandı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, benzine 1 liranın üzerinde indirim geleceği söyleniyor. Konu hakkında resmi açıklama gelip gelmediği merak edilenler arasında. Peki, 20 Mayıs benzine indirim geldi mi? 1 LT benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları haberimizde!
Brent petrolde yaşanan yükseliş ve dolar/TL kurunda yaşnban değişimlerin ardından akaryakıt fiyatlarına iki gün üst üste zam yapılmıştı. Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş daha artış yapılmıştı.
Dün Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentisi brent petrolün 114,15 dolara kadar yükselmesine sebep olmuştu. Öte yandan, AB, Rus petrol ve doğal gazına bağımlılığını sona erdirmek için enerji alanında 300 milyar avroluk yatırım yapılmasının planlandığını bildirdi. Ancak ABD ve AB ülkelerinin Venezuela'da petrol aramak için anlaştıkları haberleri sonrasında petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent petrol fiyatı bugün yüzde 4'e yakın gerileyerek 105 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Sosyal medyada yayılan haberlere göre, akaryakıt fiyatlarına gelişmeler takip edilerek indirim yapılacağı kaydedildi. Yapılacak indirimin 1 liranın üzerinde olabileceği iddia edildi.
Ancak resmi bir açıklama yapılmadı...