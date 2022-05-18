Türkiye'ye ayakkabıyı Bolu Gerede giydiriyor! Günlük 500 ton deri kapasitesi

Faaliyet gösterdiği yıllar içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde pazar oluşturmayı başaran ve daha önceki yaşadığı krizlerden ders çıkararak iç pazar dinamiklerini kullanmayı öğrenen Gerede Deri Sanayi, yeni yatırımlarla günlük 500 ton kapasiteyle Türkiye'de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık deri üretiminin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.
"GÜNLÜK 350 TON DERİ İMALATI YAPILIYOR"
Gerede Deri Sanayi'de 120 işletmenin faaliyet gösterdiğini söyleyen Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Kaşka, "Pandemiye rağmen bugünkü yerinden 54 firmamız Deri OSB'ye taşındı. Avrupa Birliği standartlarında deri fabrikalarımızı yaptık. Şuan deri sektöründe ciddi anlamda pay sahibiyiz.
Türkiye'deki diğer bölgelerle kıyasladığımızda ayakkabı deri üretiminin yüzde 40'ı Gerede'de gerçekleştirilmekte. Diğer bölgelere baktığımız zaman ham deriden bitmiş deriye kadar günlük yaklaşık 350 deri imalatı yapılmakta.