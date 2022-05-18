Türkiye'ye ayakkabıyı Bolu Gerede giydiriyor! Günlük 500 ton deri kapasitesi

Tabii ki çok etkilenmedik değil. Sadece biz değil, dünyadaki deri sektörü, Rusya ve Ukrayna büyük bir pazar olduğu için etkilendiler. Ama deri sektörü 80 milyonluk ülke nüfusuna baktığımız zaman iç pazarın dinamiklerini ciddi anlamda kullanabiliyor"

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