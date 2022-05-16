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    • Ekonomi
    • 17.05.2022 08:55
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    • 17.05.2022 08:55
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    Çaykur, Filiz, Doğuş, Lipton, Ofçay zamlı çay fiyatları kaç lira oldu? Çaykur kuru çay fiyatları ne kadar oldu? Çaya zam geldi mi?

    Çaya zam geldi mi? Sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Alınan bilgiye göre, Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi. Bu kapsamda yeni fiyatlar araştırılmaya başlandı. Peki, Çaya zam geldi mi? 16 Mayıs Çaykur, Filiz, Doğuş, Lipton, Ofçay zamlı çay fiyatları kaç lira oldu? Çaykur kuru çay fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Çaya zam geldi mi? Kuru çay fiyatları ne kadar oldu?

    Çaya zam gelip gelmediği hakkında aramalar büyük bir yoğunluk kazandı. Haber sitelerinden paylaşılan bilgiye göre, Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 zam yaptığı ileri sürüldü. Belirlenen yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildiği iddia edildi. Vatandaşlar bu haber sonrası arama motorlarında, "Çaya zam geldi mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 16 Mayıs Çaykur, Filiz, Doğuş, Lipton, Ofçay zamlı çay fiyatları kaç lira oldu? Çaykur kuru çay fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    ÇAYA ZAM GELDİ Mİ?

    Bloomberg'in haberine göre, Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 zam yaptığı ileri sürüldü. Enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 0,55 olan çaya yapılan zammın enflasyon etkisi 1,25 puan olacak.

    2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından Çaykur, çaya zam yaptı.

    Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

    Sektör paydaşları, son yıllarda sürekli zarar açıklayan Çaykur'un Haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.

        TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre yüzde 43,7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 0,24 puan olarak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarında görülecek.
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        Haberler Ekonomi Çaykur, Filiz, Doğuş, Lipton, Ofçay zamlı çay fiyatları kaç lira oldu? Çaykur kuru çay fiyatları ne kadar oldu? Çaya zam geldi mi?
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