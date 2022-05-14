Çiftçi sayısında Ordu zirvede

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 172 bin 987 üretici yer alıyor. Söz konusu rakamlara il bazında bakıldığında en çok çiftçi 127 bin 380 ile Ordu'da bulunuyor. Ordu'yu 88 bin 612 çiftçiyle Konya, 78 bin 797 ile Giresun takip ediyor.

Manisa'da 76 bin 511, Samsun'da 68 bin 904 kayıtlı çiftçi bulunuyor. Türkiye'de 234 milyon 456 bin 793 dekar tarım arazisinde üretim yapılabiliyor. Konya, en çok tarım arazisine sahip il olarak dikkati çekerken, tarım arazilerinin büyüklüğü 18 milyon 587 bin dekar olarak hesaplandı. En az tarım arazisi ise 117 bin dekarla Yalova'da.