18 yaşından önce iş hayatına atılanların primleri emeklilik hesabına katılıyor

18 yaşından önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor. Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi primler geçerli sayılırken, sigortalılık süresi hesabı ise 18 yaşın dolduğu tarihten sonra yapılıyor. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl olarak kabul edilen sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak 18 yaşın dolduğu tarih alınıyor. 18 yaş altı çalışmanın sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesinin bir istisnası da 1 Nisan 1981 yılı öncesinde işe girilmesi. Bu dönemde çalışmaya başlayanlar yaşları 18'in altında da olsa ilk defa sigortalı olunan tarih kabul edilir bu da emekliliği öne çeker. Bu gruptakiler 14 yaşında ilk defa sigortalı olsa da sigortalılık başlangıcı kabul edilerek emeklilik şartları buna göre hesaplanır. 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir. Hazal ATEŞ
ÖĞRETMENLERE KARİYER FIRSATI
Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmeliğe göre, öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınavlar, yılda bir kez gerçekleştirilecek. Unvan verilen öğretmenlere, eğitim-öğretim tazminatı ödenecek ve bir derece verilecek. Aday öğretmenlerin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. Program, Eğitim Kurulu kararıyla belirlenecek.
ZİRAAT KATILIM'DAN 1.2 MİLYAR TL KÂR
Ziraat Katılım, bu yılın ilk çeyreğini 1.2 milyar lira kâr ile tamamladı. Genel Müdür Metin Özdemir, "Bankamızın toplam aktifleri 2021 sonuna göre 2022 birinci çeyreğinde yüzde 24 artışla 121.6 milyar liraya ulaştı. Ziraat Katılım'ın 2022 birinci çeyreğinde ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 118 milyar lira olarak gerçekleşti" dedi.
EMEKLİLERE ÖZEL TARİFE HAZIRLADI
Türk Telekom'un 'Emekli 1 GB' tarifesi ile 50 yaş ve üzeri emekli müşterileri ayda 37 liraya 500 dakika konuşma ve 1 GB internet fırsatından yararlanabilecek. Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan müşteriler 'Ziraat Emekli 5 GB' tarifesi ile ayda 45 liraya, 750 dakika, Türk Telekomlular ile sınırsız konuşma, 750 SMS ve 5 GB internet avantajına sahip olacak. Türk Telekom'a yeni gelen müşteriler için geçerli olan bu fiyatlar, 12 ay taahhüt ile sunulacak.