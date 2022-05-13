18 yaşından önce iş hayatına atılanların primleri emeklilik hesabına katılıyor

18 yaşından önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor. Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi primler geçerli sayılırken, sigortalılık süresi hesabı ise 18 yaşın dolduğu tarihten sonra yapılıyor. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl olarak kabul edilen sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak 18 yaşın dolduğu tarih alınıyor. 18 yaş altı çalışmanın sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesinin bir istisnası da 1 Nisan 1981 yılı öncesinde işe girilmesi. Bu dönemde çalışmaya başlayanlar yaşları 18'in altında da olsa ilk defa sigortalı olunan tarih kabul edilir bu da emekliliği öne çeker. Bu gruptakiler 14 yaşında ilk defa sigortalı olsa da sigortalılık başlangıcı kabul edilerek emeklilik şartları buna göre hesaplanır. 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir. Hazal ATEŞ