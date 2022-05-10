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    İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü de 1 haftada 290 bin araç geçti

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü 29 Nisan- 4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin aracın kullandığını açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    1 haftada 290 bin araç Osmangazi’yi kullandı

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü 29 Nisan- 4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç kullandı. Yani garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı" dedi. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar euro yatırım yapılarak 22 milyar euronun üzerinde gelir kapısına dönüştürülen 'Türkiye'nin yüz akı' İstanbul Havalimanı'nda, sadece bayram tatilinde, 4 bin 729 uçuş gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, toplamda 670 bin yolcudan bahsedildiğini, bu yılın ilk 4 ayında Türkiye genelinde havalimanlarını kullanan yolcu sayısının da 41 milyonu geçtiğini söyledi.



    TURKCELL PATENT ŞAMPİYONU OLDU
    Türkiye'de geçen yıl 8 bin 400'ü aşkın patent başvurusu gerçekleştirildi. 565 ulusal patent başvurusu yapan Turkcell Teknoloji şirketi, ulusal başvuru sayısında yine Türkiye'nin patent şampiyonu oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Ar-Ge çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini aktararak, "Önceki yıldaki patent şampiyonluğumuzu geçen yıla taşıyarak 565 patent başvurusu yaptık. Turkcell'in 2021'deki Ar-Ge yatırımı 681 milyon liraya ulaştı. Bu alanda yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini sağlarken, teknoloji alanındaki yerli ve milli ekosisteme de katkı sağlıyoruz" dedi.



    VAKIFBANK'A 1 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK
    Vakıfbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yeniledi. Bankadan yapılan açıklamaya göre; VakıfBank, 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Böylelikle VakıfBank geçen yılın aynı döneminde elde edilen 237.5 milyon dolar ve 691.3 milyon euro tutarındaki krediyi yüzde 100'ün üzerinde yenilemiş oldu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Milli ekonomimize en çok yurt dışı kaynak sağlayan banka olmanın gururunu yaşıyoruz" değerlendirmesini yaptı.



        FUARLARDAKİ REKLAMLARA VERGİ MUAFİYETİ
        TBMM'ye taşınan 12 maddelik Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ihracatçıların önemli sorunları çözüm bulacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verdiği bilgiye göre; Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların iç alanlarında yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nın tahsisinde yer alan ve maliyetinin yüzde 98'i TİM ile iki birlik genel sekreterliği tarafından karşılanan ve içerisinde TİM Genel Sekreterliği ile 4 ihracatçı birliği genel sekreterliğinin bulunduğu Dış Ticaret Kompleksi'ndeki kullanılan bölüm bedelsiz olarak TİM'e tahsis edilecek. Ayrıca, iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları, genel kurullarda alınacak kararla terkin edilebilecek. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Son 2 yılda hükümetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözüme kavuştu. Yeni kanun teklifindeki taleplerimiz de yakında hayata geçecek" ifadesini kullandı.



        EGELİ İHRACATÇILAR 3 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
        Türkiye Nisan'da 23.4 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bu rekora, ihracatını yüzde 29 oranında yükselterek 1 milyar 768 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı Nisan ayında 3 milyar 19 milyon dolara ulaştı. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir, Nisan'da 1 milyar 713 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Denizli 469 milyon, Manisa 463 milyon, Balıkesir 93 milyon, Aydın 92 milyon, Muğla 77 milyon, Kütahya 43 milyon, Uşak 35 milyon, Afyonkarahisar 34 milyon dolar ihracat yaptı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Nisan'da 11 birliğin ihracatını artırdığını söyleyerek, "Nisan'daki yüzde 29 ilerlemeyle hem EİB tarihindeki aylık en yüksek ihracat rakamına ulaştık hem de ülke ortalamasının üzerinde ihracat gerçekleştirdik" dedi.



        'MADE İN TÜRKİYE' HAMLESİ
        Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayici ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), yeni dönemde dünyanın dört bir yanında 'Made in Türkiye' algısını pekiştirmek için ülkeler bazında çalışmalar yapacak. Türkiye'nin tedarik zincirinde dünyanın odak noktası haline geldiğini aktaran EVSİD Başkanı Talha Özger, "Hedef pazarlarda Türk ürünlerinin algısını daha yukarı seviyelere çekmek için projeler hazırladık. Bunları kısa süre içerisinde açıklayacağız. Ev ve mutfak eşyası sektörü, geçen yılı 3.4 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu yıl hedefimiz, en az 4 milyar dolar. Bunu başarabilecek güçteyiz" diye konuştu.

        UÇUŞ REKORU KIRILDI
        İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları (THY), önceki gün son iki yılın en yüksek günlük yolcu ve sefer sayısına ulaştı. İGA'dan alınan bilgilere göre, önceki gün havalimanından toplam bin 324 uçuş yapıldı. Bu uçuşlarla toplamda 214 bin 515 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de "Pandemiden sonra en yüksek sayıda sefer yaptık. Bin 457 sefer, 241 bin 570 yolcu" dedi. Öte yandan THY, 27 Mayıs'tan itibaren ABD'deki 12'nci uçuş noktası olan Seattle'a direkt uçmaya başlayacak.

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