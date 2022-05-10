İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü de 1 haftada 290 bin araç geçti





'MADE İN TÜRKİYE' HAMLESİ

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayici ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), yeni dönemde dünyanın dört bir yanında 'Made in Türkiye' algısını pekiştirmek için ülkeler bazında çalışmalar yapacak. Türkiye'nin tedarik zincirinde dünyanın odak noktası haline geldiğini aktaran EVSİD Başkanı Talha Özger, "Hedef pazarlarda Türk ürünlerinin algısını daha yukarı seviyelere çekmek için projeler hazırladık. Bunları kısa süre içerisinde açıklayacağız. Ev ve mutfak eşyası sektörü, geçen yılı 3.4 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu yıl hedefimiz, en az 4 milyar dolar. Bunu başarabilecek güçteyiz" diye konuştu.



UÇUŞ REKORU KIRILDI

İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları (THY), önceki gün son iki yılın en yüksek günlük yolcu ve sefer sayısına ulaştı. İGA'dan alınan bilgilere göre, önceki gün havalimanından toplam bin 324 uçuş yapıldı. Bu uçuşlarla toplamda 214 bin 515 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de "Pandemiden sonra en yüksek sayıda sefer yaptık. Bin 457 sefer, 241 bin 570 yolcu" dedi. Öte yandan THY, 27 Mayıs'tan itibaren ABD'deki 12'nci uçuş noktası olan Seattle'a direkt uçmaya başlayacak.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN