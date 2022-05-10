İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü de 1 haftada 290 bin araç geçti

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü 29 Nisan- 4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç kullandı. Yani garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı" dedi. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar euro yatırım yapılarak 22 milyar euronun üzerinde gelir kapısına dönüştürülen 'Türkiye'nin yüz akı' İstanbul Havalimanı'nda, sadece bayram tatilinde, 4 bin 729 uçuş gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, toplamda 670 bin yolcudan bahsedildiğini, bu yılın ilk 4 ayında Türkiye genelinde havalimanlarını kullanan yolcu sayısının da 41 milyonu geçtiğini söyledi.
TURKCELL PATENT ŞAMPİYONU OLDU
Türkiye'de geçen yıl 8 bin 400'ü aşkın patent başvurusu gerçekleştirildi. 565 ulusal patent başvurusu yapan Turkcell Teknoloji şirketi, ulusal başvuru sayısında yine Türkiye'nin patent şampiyonu oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Ar-Ge çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini aktararak, "Önceki yıldaki patent şampiyonluğumuzu geçen yıla taşıyarak 565 patent başvurusu yaptık. Turkcell'in 2021'deki Ar-Ge yatırımı 681 milyon liraya ulaştı. Bu alanda yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini sağlarken, teknoloji alanındaki yerli ve milli ekosisteme de katkı sağlıyoruz" dedi.
VAKIFBANK'A 1 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK
Vakıfbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yeniledi. Bankadan yapılan açıklamaya göre; VakıfBank, 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Böylelikle VakıfBank geçen yılın aynı döneminde elde edilen 237.5 milyon dolar ve 691.3 milyon euro tutarındaki krediyi yüzde 100'ün üzerinde yenilemiş oldu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Milli ekonomimize en çok yurt dışı kaynak sağlayan banka olmanın gururunu yaşıyoruz" değerlendirmesini yaptı.