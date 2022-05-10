'İkinci El Konut Piyasası Raporu' açıklandı! İşte Türkiye'de konut fiyatındaki artışı en fazla yaşayan 10 il

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa iş birliği ile bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hazırlanan 'İkinci El Konut Piyasası Raporu' açıklandı. Buna göre; ilk çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 127 artış yaşandı. En fazla konut satışı yapılan 50 il içerisinde en fazla değer artışı yaşanan iller yüzde 158 ile Mersin, yüzde 153 ile Aydın ve yüzde 147 ile Antalya oldu. İstanbul yüzde 147, Balıkesir ve Diyarbakır yüzde 135, Şanlıurfa yüzde 130, Muğla yüzde 127, Çanakkale yüzde 124 ve Adana yüzde 122 artış ile takip etti. İlk çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise Muğla, İstanbul ve Aydın olarak sıralandı. 57 bin 836 adet ile ilk çeyrekteki konut satışlarının yüzde 18'inin gerçekleştiği İstanbul'da konut fiyatları, 1 yılda yüzde 147 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 12 bin 102 lira oldu. İlk çeyrekte 225 bin 626 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. İkinci el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı şimdiye kadarki rekor seviye olan yüzde 70'e ulaştı.