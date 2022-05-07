Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım! '5 yıldır bu anı bekliyoruz'

Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 5 yılda sona gelindi.