Kamp yapmak isteyenler ‘glamping’ tesislerine yöneldi! Tesislerin gecelik fiyatı 8 bin liraya kadar çıktı

Yaşamın her alanında olduğu gibi, tatil konusunda da alışkanlıklar değişiyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için yeni alternatif de 'glamping' oldu. Otel konforunda kamp imkanı sunan glamping tesislerine ilgi, pandemi döneminde büyüdü. EVA Gayrimenkul Değerleme'nin Değerleme Uzmanı Eylül Helin Gül, "Günümüzde glamping çoğunlukla yüksek gelir grubundan, sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemiş, tatilini lüks içerisinde gerçekleştirmek isteyen, kamp hayatını seven ya da sevmek arzusunda olan kişilerce tercih ediliyor. Kampçılığın hem lojistik hem güvenlik hem de konfor sorunları glampingin tercih edilmesine sebebiyet veriyor" dedi.



Ege, Akdeniz ve Marmara'da tesislerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Gül, fiyatların da farklılık gösterdiğine dikkat çekti. Gül, tesislerin genel olarak rezervasyonları Nisan'dan itibaren almaya başladığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:



"Gecelik kalış fiyatları yaz mevsiminde karavanlı tesisler için 700 ile bin 600 lira, çadır ve odalı tesisler için bin 300 ile 8 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca kalınan yerin özelliklerine göre de aynı tesis için ciddi fiyat farklılıkları görebiliyorsunuz. Tesislerin genelinde fiyatlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin dahil olduğunu görüyoruz. Tesislerin ücretsiz internet olanaklarıyla birlikte açık hava etkinlikleri (yoga, piknik, yürüyüş vb.) doğayla iç içe modern bir tatil olanağı sunuyor."

