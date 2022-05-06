1915 Çanakkale Köprüsü, açılmadan önceki bir yılda bölgedeki arsa fiyatlarını yüzde 100 oranında yükseltirken, açılıştan sonrada konut fiyatlarını artırdı.
Köprü, Çanakkale-İstanbul arasındaki mesafeyi 2,5 saate indirince İstanbulluların talebiyle, Çanakkale merkezdeki konutların metrekare fiyatları yüzde 50 yükselerek 15 bin liralara kadar çıktı. Konut dışında bölgede özellikle arsa yerine araziye yatırımı önerilirken, imar planlarının çıkmasıyla bu tarz yerlerin fiyatlarının katlanabileceği kaydedildi.
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, köprü açılışıyla birlikte özellikle Çanakkale merkezdeki konutlara yönelik talep artışı olduğunu belirten broker Aytek Topuzoğlu, "Köprü, İstanbul Çanakkale arasındaki mesafeyi 2,5 saate indirdi. Böyle olunca açılışa yakın özellikle İstanbul'dan gelen talep artışıyla birlikte son 6 ay içinde konut m2 fiyatları 10 bin TL'den 15 bin TL'lere çıktı. 6 ay önce 1,5 milyon liraya 150 m2 'lik yeni bir ev alınabilirken, şimdi bu evlerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL'lere çıkmış durumda" dedi.