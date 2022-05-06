İLGİ LAPSEKİ, BİGA VE ÇAN'DA YOĞUNLAŞIYOR

En değerli bölgelerin sırasıyla Lapseki, Biga ve Çan olduğunun altını çizen Erilkun, "Gelibolu yakası büyük bölümü şehitlik ve sit alanı olduğu için yatırımcılar tarafından ilk tercih köprünün ilk çıkışı olan Lapseki bölgesi oluyor. Biga ve Çan ise daha uzun vadeli yatırımlar için tercih sebebi. Sanayi ağırlıklı yatırımlar bu bölgeye kayıyor. Biga ve Çan köprüye daha uzak mesafede yer aldığı ve ikinci çıkış olduğu için fiyatları itibarıyla daha makul."

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