Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? TÜİK TEFE TÜFE Nisan enflasyon rakamları...

Mayıs ayına sayılı günler kala "enflasyon oranı" hakkındaki araştırmalarda arama motorlarında artış yaşandığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak rakamlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon rakamları...
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI VE MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SON DAKİKA: Nisan enflasyon verileri açıklandı.
Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2022
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.
Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.