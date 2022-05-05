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    • Ekonomi
    • 05.05.2022 09:38
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    • 05.05.2022 10:07
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    Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? TÜİK TEFE TÜFE Nisan enflasyon rakamları...

    Her ay düzenli olarak paylaşılan enflasyon verilerinde gözler Nisan ayı verilerine çevrildi. TÜİK tarafından 2 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi hakkında aramalar hız kazandı. Peki; 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Nisan enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları!

    takvim.com.tr
    Kritik veri açıklandı! İşte nisan ayı enflasyonu

    Mayıs ayına sayılı günler kala "enflasyon oranı" hakkındaki araştırmalarda arama motorlarında artış yaşandığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak rakamlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon rakamları...

    NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI VE MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    SON DAKİKA: Nisan enflasyon verileri açıklandı.

    Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2022

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı

    TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

    Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.

        Aylık TÜFE'ye göre 10 ana grup daha düşük, 2 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

        Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

        Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

        Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %57,20, aylık %5,58 arttı

        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? TÜİK TEFE TÜFE Nisan enflasyon rakamları...
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