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    Bodrumda kiralar tırmanarak yazlıkların günlüğü 11 bin TL'yi buldu

    Sezon yaklaştı, Bodrum’da kiralar tırmandı. Yazlıkların aylık kirası 10 bin lira ile 350 bin lira arasında değişirken, günlük ödeme 11 bin liraya kadar çıkıyor. İşte sizler için derlediğimiz 4 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Bodrum rekor ’kira’cak

    Ülkemizin gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da konut kiraları yaz sezonunun yaklaşmasıyla tırmandı. İsteyene günlük isteyene aylık isteyene sezonluk yazlık fırsatı bulunurken; fiyatlar rekora koşuyor. Bodrum'da sezonda villa kiralamanın bedeli aylık 10 bin liradan başlıyor, 350 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks villaların günlüğü 11 bin lirayı bulurken, 3 ay tatil için 1 milyon lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Pandemiden sonra Bodrum'a ilginin arttığını belirten Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, "Bu ilgi hız kesmeden devam ediyor" dedi. Artan ilgiye paralel olarak gayrimenkul fiyatlarının Türkiye geneline göre daha da arttığını anlatan Bezci, "O nedenle yazlık evlerin de fiyatları yükseldi. Kiralık villaların fiyatları aylık en az 10 bin liradan başlıyor. Oda sayısı, konumu, manzarası, özel havuzunun olup olmadığı gibi olanaklara göre bu ücret aylık 350 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yani 3 aylık tatil için 1 milyon lirayı gözden çıkarmak gerekiyor" diye konuştu.



    88 YIL SONRA YENİDEN SONDAJ
    Türkiye'nin ilk petrol arama kuyusu olan, 1936'da da yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurulan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü yakınındaki 'Basbirin-1' kuyusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1.5 ay önce yeniden sondaj çalışmalarına başlandı. Mağara köyünden Cemil Turan, "Kuyu, 88 yıl sonra aynı yerde yeniden açılıyor. Bu bölgemiz için umut vericidir" dedi.



    'SEA'HAT ZAMANI
    Kruvaziyer sezonu hareketlendi. Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden biri olan, aynı anda 5 binden fazla yolcuyu ağırlayabilen Costa Venezia, İstanbul'dan ilk yolculuğuna çıktı. Çok sayıda ülkeden uçakla şehre gelen 2 bine yakın turist, Galataport İstanbul'dan gemiye bindi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na da dün sabah 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist gelirken, bugün de 4 geminin beklendiği belirtildi. Bahama bayraklı kruvaziyer 'Star Legend' de dün Bodrum'a geldi.



        25 MİLYAR DOLARLIK YANLIŞ ANLAŞILMA
        Çin'in Ciciang eyaletinin Hangcou kentinde bir teknoloji şirketinin 'Ma' adlı yöneticisinin, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığına yönelik haberler, borsa yatırımcılarında kafa karışıklığına yol açtı. Haberde yalnızca soy ismi verilen 'Ma'nın, merkezi Hangcou'da bulunan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma zannedilmesi nedeniyle şirketin Hong Kong Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 9.4 değer kaybetti. Bu esnada Alibaba'nın piyasa değeri 272 milyar dolardan 247 milyar dolara geriledi.

        KAĞITTAN CAMA GEÇTİ 150 TON ATIK ÖNLENDİ
        ASELSAN, çevre duyarlılığı ve atık yönetimi konusunda da örnek adımlar atıyor. Çalışanlarına yüzde 100 geri dönüştürülmüş camdan üretilen bardak dağıtan ASELSAN, kağıt bardak kullanımı kaynaklı 150 ton atığın önüne geçti. Sıfır Atık Projesi kapsamında 3 yılda 328 ton plastik, bin 312 ton kağıt, 169 ton biyo-bozunur atık, 146 ton cam ayrıştırıldı, 95 ton yemek atığı hayvan barınaklarına gönderildi.

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        Haberler Ekonomi Bodrumda kiralar tırmanarak yazlıkların günlüğü 11 bin TL'yi buldu
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