Bodrumda kiralar tırmanarak yazlıkların günlüğü 11 bin TL'yi buldu

Ülkemizin gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da konut kiraları yaz sezonunun yaklaşmasıyla tırmandı. İsteyene günlük isteyene aylık isteyene sezonluk yazlık fırsatı bulunurken; fiyatlar rekora koşuyor. Bodrum'da sezonda villa kiralamanın bedeli aylık 10 bin liradan başlıyor, 350 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks villaların günlüğü 11 bin lirayı bulurken, 3 ay tatil için 1 milyon lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Pandemiden sonra Bodrum'a ilginin arttığını belirten Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, "Bu ilgi hız kesmeden devam ediyor" dedi. Artan ilgiye paralel olarak gayrimenkul fiyatlarının Türkiye geneline göre daha da arttığını anlatan Bezci, "O nedenle yazlık evlerin de fiyatları yükseldi. Kiralık villaların fiyatları aylık en az 10 bin liradan başlıyor. Oda sayısı, konumu, manzarası, özel havuzunun olup olmadığı gibi olanaklara göre bu ücret aylık 350 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yani 3 aylık tatil için 1 milyon lirayı gözden çıkarmak gerekiyor" diye konuştu.