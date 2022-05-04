Bodrumda kiralar tırmanarak yazlıkların günlüğü 11 bin TL'yi buldu

Ülkemizin gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da konut kiraları yaz sezonunun yaklaşmasıyla tırmandı. İsteyene günlük isteyene aylık isteyene sezonluk yazlık fırsatı bulunurken; fiyatlar rekora koşuyor. Bodrum'da sezonda villa kiralamanın bedeli aylık 10 bin liradan başlıyor, 350 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks villaların günlüğü 11 bin lirayı bulurken, 3 ay tatil için 1 milyon lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Pandemiden sonra Bodrum'a ilginin arttığını belirten Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, "Bu ilgi hız kesmeden devam ediyor" dedi. Artan ilgiye paralel olarak gayrimenkul fiyatlarının Türkiye geneline göre daha da arttığını anlatan Bezci, "O nedenle yazlık evlerin de fiyatları yükseldi. Kiralık villaların fiyatları aylık en az 10 bin liradan başlıyor. Oda sayısı, konumu, manzarası, özel havuzunun olup olmadığı gibi olanaklara göre bu ücret aylık 350 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yani 3 aylık tatil için 1 milyon lirayı gözden çıkarmak gerekiyor" diye konuştu.
88 YIL SONRA YENİDEN SONDAJ
Türkiye'nin ilk petrol arama kuyusu olan, 1936'da da yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurulan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü yakınındaki 'Basbirin-1' kuyusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1.5 ay önce yeniden sondaj çalışmalarına başlandı. Mağara köyünden Cemil Turan, "Kuyu, 88 yıl sonra aynı yerde yeniden açılıyor. Bu bölgemiz için umut vericidir" dedi.
'SEA'HAT ZAMANI
Kruvaziyer sezonu hareketlendi. Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden biri olan, aynı anda 5 binden fazla yolcuyu ağırlayabilen Costa Venezia, İstanbul'dan ilk yolculuğuna çıktı. Çok sayıda ülkeden uçakla şehre gelen 2 bine yakın turist, Galataport İstanbul'dan gemiye bindi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na da dün sabah 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist gelirken, bugün de 4 geminin beklendiği belirtildi. Bahama bayraklı kruvaziyer 'Star Legend' de dün Bodrum'a geldi.