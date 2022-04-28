Tatil göçü! Bayramda uçak, otobüs ve trenle 3 milyon kişi seyahat edecek

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala rezervasyonlar hızlandı. 30 Nisan'dan başlayan bayram hareketliliği, Ege ve Akdeniz otellerinin yanı sıra Kapadokya ve GAP otellerini de doldurdu. Ege'de Bodrum, Marmaris ve Çeşme öne çıkarken, Antalya'da Belek ve Lara gözde. Bayram haftası için resort otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 80'leri yakaladı.
Bu dönemde öne çıkan bir diğer destinasyon Kapadokya olurken, hali hazırda yüzde 80 rezervasyon alan otellerin bayramda full çekmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da da Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a talep yüksek. Turizmdeki canlılık ulaştırma sektörünü de hareketlendiriyor. 30 Nisan-9 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde 1 milyon 800 bin kişinin otobüsle, 1 milyon 100 bin kişinin uçakla, 150 bin kişinin de trenle seyahat etmesi bekleniyor. Ulaştırma sektöründe 13 milyar TL'lik ciro öngörülüyor.
YÜZDE 80 DOLULUK
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle otelciler sezon açılışını ertelediğini belirterek, "Sektör sezonu bayramla birlikte açacak. Türkiye genelinde Ege'den Akdeniz'e, Kapadokya'dan Güneydoğu'ya otel dolulukları ortalama yüzde 80'lerde. Ülkemizde her bütçeye uygun otel var. Bayramda gecelik kişi başı fiyatı 300 liradan başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi.