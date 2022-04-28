Tatil göçü! Bayramda uçak, otobüs ve trenle 3 milyon kişi seyahat edecek





MAYIS DOLU GEÇECEK

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Antalya'daki otellere bayram için talebin güçlü olduğunu söyledi. Kavaloğlu, "Şu anda rezervasyonlar yüzde 80'leri bulmuş durumda. Bu mayıs ayında da böyle devam eder" ifadelerini kullandı. Limak Holding Turizm Grup Başkanı da olan Kavaloğlu, bayramda Kıbrıs'a da yüksek ilgi olduğunu aktardı. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, bayramda Kapadokya için rezervasyonların yüzde 80'i bulduğunu belirterek, "Bu oran yüzde 100'ü bulur. Bayram öncesi doluluklar yüzde 65'lerdeydi. Bu dönemde gecelik oda fiyatları ortalama 1.000 TL. Mayıs ayı boyunca da dolulukların yüksek seyredeceğini düşünüyoruz" dedi. Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mete Akcan, bayram için yoğun rezervasyon aldıklarını belirterek, şunları anlattı: "Mardin yüzde 100 doldu. Yeni rezervasyon alamıyor. Urfa, Antep ve Diyarbakır yüzde 80'leri geçti. Mayıs ayı dolulukları da böyle devam eder."



3 MİLYON KİŞİ TAŞINACAK

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı için seyahat hareketliliğinin 30 Nisan'da başladığını bunun 9 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi. Bu bayramın önceki bayramlara göre yüzde 50 daha düşük talep olduğunu anlatan Yıldırım, "Önceden otogardan bayramlarda günlük 2 bin 800 otobüs sefere çıkardı. Ancak bu sayı bu bayramda günlük 1.100'lere kadar düşecek. Şu anda günlük 700-800 sefer yapılıyor. Asıl hareketlilik cumadan itibaren başlayacak" dedi. Bayram boyunca 1 milyon 800 bin kişinin otobüsle seyahat edeceğini aktaran Yıldırım, "Uçakla da yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin seyahat edeceğini biliyoruz. Trenle ise 100- 150 bin kişilik bir bilet satışı olur. Otobüste 4.5 milyar, uçakta 9 milyar TL'lik ciro oluşur. Bayramla ulaştırma sektöründe özel araç hariç 13-14 milyar TL'lik bir ciro oluşur" ifadelerini kullandı.