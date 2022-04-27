Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken sigortacılar olarak hızla değişen dünyada çözümler ürettiklerini söyledi

AXA Sigorta, salgın sürecinin insanların akıl sağlığını nasıl etkilediğini anlamak için Galatasaray Üniversitesi bilimsel katkısı ve Institut du Bosphore işbirliği ile COVID-19 Pandemisi ve Akıl Sağlığı- 'Beyaz Yaka Çalışanların ve Gençlerin Tutum ve Davranışlarına İlişkin Araştırma Bulguları' raporunu yayınladı. Rapor, pandemiyle yaşamın her kesimden insanların akıl sağlığını nasıl olumsuz etkilediğine dair dikkat çekici veriler sunarken, profesyonel destek almak için terapiye gidenlerin oranının ise sadece yüzde 17 olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre kendisinin veya sevdiği birinin hastalanması korkusu, okul ve iş hayatındaki değişimler, sosyal temasın azalması insanların kaygı duymasına sebep oluyor. Salgın süreci insanların genelinde stres, kaygı, korku, endişe, yalnızlık, sıkışmışlık ve umutsuzluk gibi duyguları tetiklerken, akıl sağlığını tehdit eden risklerin öngörülmesi büyük önem taşıyor. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, raporla ilgili şunları söyledi: "Sağlığımız şüphesiz koruma altına almamız gereken en değerli varlığımız. Pandemi bunu bizlere bir kere daha ve çok sancılı bir şekilde hatırlattı. Galatasaray Üniversitesi ve Institut du Bosphore işbirliği ile hazırladığımız raporda da salgın sürecinde her iki insandan birinin depresif bozukluk yaşadığını dile getirmesi, bu değeri korumak için nasıl adımlar atılması gerektiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Axa Sigorta olarak müşterilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlığının dengelenmesi için değer yaratıyor, pandeminin değiştirdiği yaşam biçiminin akıl sağlığına olan etkisi ve risklerini öngörerek çözümler üretmeye devam ediyoruz."
RAY FAST CARGO İLE POLIÇELER HIZLANDI
Ray Sigorta, nakliyat sigortalarına hız kazandırmak için düğmeye bastı. Ray Fast Cargo uygulaması ile nakliyat emtia abonman poliçesi olanlar, sevkiyatları için poliçelerini istedikleri yerden diledikleri saatte tanzim edebiliyor. Sektördeki fiyat rekabetinin ötesine geçtiklerini, doğrudan müşterilerin ihtiyaçlarını tespit ederek, en uygun çözümleri sunmaya gayret ettiklerini belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Teknolojiyi iş yapış şekillerimize uyarlayarak ve iş süreçlerini dijitalleştirerek operasyonel süreçlerde müşterilerimize zaman kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
İŞ YERLERİNE TÜRK NİPPON GÜVENCESİ
Türk Nippon Sigorta, geniş kapsamlı iş yeri sigortası çözümleri sunuyor. Yangın, dahili su baskını, fırtına gibi teminatların yanında grev ve yer kayması gibi birçok riske karşı koruma sağlayan 'Türk Nippon İş Yeri Sigortası', aynı zamanda ek teminat ve Türk Nippon Asistans Hizmetleri imkanı sunuyor. Son yıllarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sebebi ile iş yeri sigortasının öneminin arttığına dikkat çeken Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Yıllarca emek vererek edinilen varlıkları koruma altına almak çok önemli. Türk Nippon Sigorta olarak sunduğumuz İş yeri Sigortası ürünümüz ile iş yerinizi güvence altına alıyoruz. Ürünümüz ile sunduğumuz Türk Nippon Asistans Hizmetleri ile tesisat, elektrik, cam, anahtar ve güvenlik işleri gibi iş yerleri için sıkıntı olabilecek konularda destek vererek müşterilerimizin kendini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Ürünün mesleki bazda da çeşitli avantajlar getirdiğini anlatan Pamukçu, "İş yeri sigortası ürünümüz iş kolu özelinde de avantajlar içermekte. Özellikle eczacılar için sağladığımız Eczane Paket Sigortası ile iş kolu özelinde mesleki sorumluluk, Sosyal Güvenlik Kurumu rücuları, eczacının cüzdanı teminatı, reçete ve kupür hırsızlığı, nöbet teminatı, ilaç bozulması gibi birçok konuda geniş güvence sağlıyoruz" dedi.