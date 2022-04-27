Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken sigortacılar olarak hızla değişen dünyada çözümler ürettiklerini söyledi

AXA Sigorta, salgın sürecinin insanların akıl sağlığını nasıl etkilediğini anlamak için Galatasaray Üniversitesi bilimsel katkısı ve Institut du Bosphore işbirliği ile COVID-19 Pandemisi ve Akıl Sağlığı- 'Beyaz Yaka Çalışanların ve Gençlerin Tutum ve Davranışlarına İlişkin Araştırma Bulguları' raporunu yayınladı. Rapor, pandemiyle yaşamın her kesimden insanların akıl sağlığını nasıl olumsuz etkilediğine dair dikkat çekici veriler sunarken, profesyonel destek almak için terapiye gidenlerin oranının ise sadece yüzde 17 olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre kendisinin veya sevdiği birinin hastalanması korkusu, okul ve iş hayatındaki değişimler, sosyal temasın azalması insanların kaygı duymasına sebep oluyor. Salgın süreci insanların genelinde stres, kaygı, korku, endişe, yalnızlık, sıkışmışlık ve umutsuzluk gibi duyguları tetiklerken, akıl sağlığını tehdit eden risklerin öngörülmesi büyük önem taşıyor. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, raporla ilgili şunları söyledi: "Sağlığımız şüphesiz koruma altına almamız gereken en değerli varlığımız. Pandemi bunu bizlere bir kere daha ve çok sancılı bir şekilde hatırlattı. Galatasaray Üniversitesi ve Institut du Bosphore işbirliği ile hazırladığımız raporda da salgın sürecinde her iki insandan birinin depresif bozukluk yaşadığını dile getirmesi, bu değeri korumak için nasıl adımlar atılması gerektiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Axa Sigorta olarak müşterilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlığının dengelenmesi için değer yaratıyor, pandeminin değiştirdiği yaşam biçiminin akıl sağlığına olan etkisi ve risklerini öngörerek çözümler üretmeye devam ediyoruz."