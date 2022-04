Kadın işçi alana 3.981 TL! 20 aylık destek için e-Devlet'ten kolayca başvuru yapılabiliyor

FİRMALARIN YÜZDE 40'I VERİLERİNİ YEDEKLEMİYOR

Şirket verileri, çalışanlar ve yöneticiler için altın değerinde. Yaşanabilecek en ufak veri kayıpları bile iş sürekliliğini riske atarken, ciddi zararlara neden olabiliyor. Öyle ki; IDC tarafından yapılan araştırmaya göre, KOBİ'lerin yüzde 40'ı verilerini hiç yedeklemiyor. Yine KOBİ'lerin yüzde 68'i veri kurtarma için herhangi bir uzmandan destek almıyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal da KOBİ'lerin verilerini tehdit edebilecek 4 farklı senaryoya dikkat çekiyor:

■ KOBİ'lerde en sık rastlanan veri kaybı nedenleri arasında insanların hatalarından kaynaklanan kayıplar yer alıyor. Herkes önemli bir dosyayı yanlışlıkla silebilir. Cihazlar üzerine sıvı dökülebilir ya da farklı biçimde fiziki bir zarara uğrayabilir, yazılım bozulabilir veya yanlışlıkla sabit disk biçimlendirmesi bile yaşanabilir. Dolayısıyla bu riski göz ardı etmeden maksimum dikkatte olmak oldukça önemli.

■ Yazılım saldırılarına karşı güvenlik önlemleri almış olabilirsiniz. Fakat siber saldırganların her gün kendilerini ve araçlarını geliştirdiklerini unutmayın. Virüslere ya da kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmayı önemsemelisiniz.

■ Doğal afetler her an hepimizin başına gelebilir. Birkaç saniye içinde her şeyinizin zarar görmesi ihtimalini değerlendirerek gerekli önlemleri almalısınız.

■ Sabit sürücülerin ömürleri ne kadar uzun da olsa mutlaka bir noktada kullanılamaz hale gelecektir. Dolayısıyla bilgisayarınızın bakımını ve sabit disk değişimini düzenli yapmayı unutmayın.