Kadın işçi alana 3.981 TL! 20 aylık destek için e-Devlet'ten kolayca başvuru yapılabiliyor

İstihdamı artırmaya yönelik pek çok destek uygulanırken, bunlardan biri de kadınlara yönelik... Sosyal Güvenlik Kurumu ve Avrupa Birliği işbirliğinde 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' (Women-Up) projesine başvurular sürüyor. Kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için aylık 3 bin 984 lira hibe destek veriliyor. Projenin, 20 ay mali destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanarak 2024 yılı Ocak ayı itibariyle tamamlanması öngörülüyor. Şanlıurfa, Aydın, Kahramanmaraş Ankara, Samsun, Denizli ve İstanbul illerini kapsayan bu projeden 4 bin kadın işveren ve kadın işçi faydalanacak. Projeye başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
VİLLA TATİLİNE BAYRAM DOPİNGİ
Yaklaşan Ramazan Bayramı tatili için villa rezervasyonları da hız kazandı. Antalya'nın Kaş ilçesi ve Kalkan bölgesindeki deniz manzaralı, eşyalı, havuzlu ve lüks binlerce villada doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Villaların haftalık kiraları ise 10 bin ile 110 bin lira arasında değişiyor. Bir kiralama firmasının yetkilisi olan Erdal Okurgan, Kalkan merkez ve köylerde doğayla iç içe villaları olduğunu dile getirerek, "1+1 villalarımız da var. Balayı konseptli ve 6+1 villalar da var. Haftalık 10 bin ile 100 bin lira arasında fiyatlar değişiyor. Kişi başı hesaplayınca otellerden daha uygun oluyor" dedi. Villa kiralama işi yapan Mehmet Agah Canki de "Ortalama 4 kişilik bir aile 1 haftalığına 10 bin lira ödeyerek tatil yapabiliyor. Başlangıç fiyatı bu. Üst limitler sınırsız" diye konuştu. TÜRSAB Batı Antalya Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin ise "Yüzde 90'ları gören doluluk var. Bölgede çok fazla otel olmadığı için villalar tercih ediliyor" ifadesini kullandı.
TARIM TEKNOLOJİSİ DÜNYAYA AÇILIYOR
Bütün dünya gıda tedariki ve üretimi konusunda sıkıntı yaşarken, Türkiye'de örnek projeler birbiri ardına geliyor. Bu yatırımlardan birisi de Sakarya'da gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyon liralık yatırım bütçesine sahip 53 bin metrekare üzerine kurulu Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde yer alan topraksız tarım tesisinde domates ekimi yapıldı ve ilk hasat için çalışmalar başlatıldı. Yaklaşık 65 bin domates fidesinin dikildiği tesiste, üniversite işbirliği ile yeni teknolojiler de geliştirilerek dünyaya ihracı planlanıyor. İlk etapta sadece domates ekimi yapılan merkezde, daha sonra diğer sebzelerin de üretimi gerçekleştirilecek. Kendisi de bir ziraat mühendisi olan Sakarya Büyükşehir Belediye Bakanı Ekrem Yüce, kentin potansiyelini dünyaya göstermek istediklerini belirterek, "Bu proje Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Tarımda doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getiriyoruz. Bu proje her aşamasıyla, her ayrıntısıyla seracılık alanında büyük bir örnek teşkil edecek" diye konuştu. Yüce, jeotermal enerji ve bambus arılarının yaptığı tozlaşmayla üretimin maksimum verimle süreceğini ifade ederek, "Sözleşmeli tarımsal üretim modelimizle üreticimizin ihtiyacı olan eğitim, ekipman, alan ve pazar gibi tüm gereklilikleri karşılamaya gayret ediyoruz. Dönüm başına 50, toplamda ise bin 250 ton üretim hedefliyoruz" ifadesini kullandı.