Kadın işçi alana 3.981 TL! 20 aylık destek için e-Devlet'ten kolayca başvuru yapılabiliyor





TARIM TEKNOLOJİSİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Bütün dünya gıda tedariki ve üretimi konusunda sıkıntı yaşarken, Türkiye'de örnek projeler birbiri ardına geliyor. Bu yatırımlardan birisi de Sakarya'da gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyon liralık yatırım bütçesine sahip 53 bin metrekare üzerine kurulu Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde yer alan topraksız tarım tesisinde domates ekimi yapıldı ve ilk hasat için çalışmalar başlatıldı. Yaklaşık 65 bin domates fidesinin dikildiği tesiste, üniversite işbirliği ile yeni teknolojiler de geliştirilerek dünyaya ihracı planlanıyor. İlk etapta sadece domates ekimi yapılan merkezde, daha sonra diğer sebzelerin de üretimi gerçekleştirilecek. Kendisi de bir ziraat mühendisi olan Sakarya Büyükşehir Belediye Bakanı Ekrem Yüce, kentin potansiyelini dünyaya göstermek istediklerini belirterek, "Bu proje Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Tarımda doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getiriyoruz. Bu proje her aşamasıyla, her ayrıntısıyla seracılık alanında büyük bir örnek teşkil edecek" diye konuştu. Yüce, jeotermal enerji ve bambus arılarının yaptığı tozlaşmayla üretimin maksimum verimle süreceğini ifade ederek, "Sözleşmeli tarımsal üretim modelimizle üreticimizin ihtiyacı olan eğitim, ekipman, alan ve pazar gibi tüm gereklilikleri karşılamaya gayret ediyoruz. Dönüm başına 50, toplamda ise bin 250 ton üretim hedefliyoruz" ifadesini kullandı.