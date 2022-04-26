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    Kadın işçi alana 3.981 TL! 20 aylık destek için e-Devlet'ten kolayca başvuru yapılabiliyor

    Kadın işverenlere işe alacakları kadın personel için ayda 3 bin 984 lira hibe destek veriliyor. 20 aylık destek için başvurular e-Devlet’ten alınıyor. İşte sizler için derlediğimiz 26 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kadın işçi alana 3.981 TL

    İstihdamı artırmaya yönelik pek çok destek uygulanırken, bunlardan biri de kadınlara yönelik... Sosyal Güvenlik Kurumu ve Avrupa Birliği işbirliğinde 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' (Women-Up) projesine başvurular sürüyor. Kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için aylık 3 bin 984 lira hibe destek veriliyor. Projenin, 20 ay mali destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanarak 2024 yılı Ocak ayı itibariyle tamamlanması öngörülüyor. Şanlıurfa, Aydın, Kahramanmaraş Ankara, Samsun, Denizli ve İstanbul illerini kapsayan bu projeden 4 bin kadın işveren ve kadın işçi faydalanacak. Projeye başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.



    VİLLA TATİLİNE BAYRAM DOPİNGİ
    Yaklaşan Ramazan Bayramı tatili için villa rezervasyonları da hız kazandı. Antalya'nın Kaş ilçesi ve Kalkan bölgesindeki deniz manzaralı, eşyalı, havuzlu ve lüks binlerce villada doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Villaların haftalık kiraları ise 10 bin ile 110 bin lira arasında değişiyor. Bir kiralama firmasının yetkilisi olan Erdal Okurgan, Kalkan merkez ve köylerde doğayla iç içe villaları olduğunu dile getirerek, "1+1 villalarımız da var. Balayı konseptli ve 6+1 villalar da var. Haftalık 10 bin ile 100 bin lira arasında fiyatlar değişiyor. Kişi başı hesaplayınca otellerden daha uygun oluyor" dedi. Villa kiralama işi yapan Mehmet Agah Canki de "Ortalama 4 kişilik bir aile 1 haftalığına 10 bin lira ödeyerek tatil yapabiliyor. Başlangıç fiyatı bu. Üst limitler sınırsız" diye konuştu. TÜRSAB Batı Antalya Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin ise "Yüzde 90'ları gören doluluk var. Bölgede çok fazla otel olmadığı için villalar tercih ediliyor" ifadesini kullandı.



    TARIM TEKNOLOJİSİ DÜNYAYA AÇILIYOR
    Bütün dünya gıda tedariki ve üretimi konusunda sıkıntı yaşarken, Türkiye'de örnek projeler birbiri ardına geliyor. Bu yatırımlardan birisi de Sakarya'da gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyon liralık yatırım bütçesine sahip 53 bin metrekare üzerine kurulu Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde yer alan topraksız tarım tesisinde domates ekimi yapıldı ve ilk hasat için çalışmalar başlatıldı. Yaklaşık 65 bin domates fidesinin dikildiği tesiste, üniversite işbirliği ile yeni teknolojiler de geliştirilerek dünyaya ihracı planlanıyor. İlk etapta sadece domates ekimi yapılan merkezde, daha sonra diğer sebzelerin de üretimi gerçekleştirilecek. Kendisi de bir ziraat mühendisi olan Sakarya Büyükşehir Belediye Bakanı Ekrem Yüce, kentin potansiyelini dünyaya göstermek istediklerini belirterek, "Bu proje Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Tarımda doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getiriyoruz. Bu proje her aşamasıyla, her ayrıntısıyla seracılık alanında büyük bir örnek teşkil edecek" diye konuştu. Yüce, jeotermal enerji ve bambus arılarının yaptığı tozlaşmayla üretimin maksimum verimle süreceğini ifade ederek, "Sözleşmeli tarımsal üretim modelimizle üreticimizin ihtiyacı olan eğitim, ekipman, alan ve pazar gibi tüm gereklilikleri karşılamaya gayret ediyoruz. Dönüm başına 50, toplamda ise bin 250 ton üretim hedefliyoruz" ifadesini kullandı.



        FİRMALARIN YÜZDE 40'I VERİLERİNİ YEDEKLEMİYOR
        Şirket verileri, çalışanlar ve yöneticiler için altın değerinde. Yaşanabilecek en ufak veri kayıpları bile iş sürekliliğini riske atarken, ciddi zararlara neden olabiliyor. Öyle ki; IDC tarafından yapılan araştırmaya göre, KOBİ'lerin yüzde 40'ı verilerini hiç yedeklemiyor. Yine KOBİ'lerin yüzde 68'i veri kurtarma için herhangi bir uzmandan destek almıyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal da KOBİ'lerin verilerini tehdit edebilecek 4 farklı senaryoya dikkat çekiyor:
        ■ KOBİ'lerde en sık rastlanan veri kaybı nedenleri arasında insanların hatalarından kaynaklanan kayıplar yer alıyor. Herkes önemli bir dosyayı yanlışlıkla silebilir. Cihazlar üzerine sıvı dökülebilir ya da farklı biçimde fiziki bir zarara uğrayabilir, yazılım bozulabilir veya yanlışlıkla sabit disk biçimlendirmesi bile yaşanabilir. Dolayısıyla bu riski göz ardı etmeden maksimum dikkatte olmak oldukça önemli.
        ■ Yazılım saldırılarına karşı güvenlik önlemleri almış olabilirsiniz. Fakat siber saldırganların her gün kendilerini ve araçlarını geliştirdiklerini unutmayın. Virüslere ya da kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmayı önemsemelisiniz.
        ■ Doğal afetler her an hepimizin başına gelebilir. Birkaç saniye içinde her şeyinizin zarar görmesi ihtimalini değerlendirerek gerekli önlemleri almalısınız.
        ■ Sabit sürücülerin ömürleri ne kadar uzun da olsa mutlaka bir noktada kullanılamaz hale gelecektir. Dolayısıyla bilgisayarınızın bakımını ve sabit disk değişimini düzenli yapmayı unutmayın.



        ESNAF SAYISI ARTTI
        Ülke genelindeki esnaf sayısı, tarım sektörü dahil olmak üzere 3 milyon 28 bine, işyeri sayısı ise 2 milyon 66 bine ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre; 4/b kapsamında çalışan zorunlu sigortalı yani esnaf sayısı, tarım sektörü dahil olmak üzere bu yılın ilk ayında 2021'in Ocak ayına göre 135 bin artarak 3 milyon 28 bine yükseldi. Bu yılın Ocak ayında işyeri sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre 113 bin 576 yükselişle 2 milyon 66 bini buldu. İşyeri sayısının en çok arttığı iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. Bu illerdeki işyeri sayısı artışı toplam artışın yüzde 42'sini oluşturdu.

        GARANTİ BBVA'DAN 8.2 MİLYAR TL NET KÂR
        Garanti BBVA, yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 262 milyon 614 bin lira dönem net kârı elde etti. Aktif büyüklüğü 953 milyar 347 milyon 155 bin lira seviyesinde gerçekleşen bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 14.8, özkaynak kârlılığı yüzde 37.5, aktif kârlılığı ise yüzde 3.7 seviyelerinde gerçekleşti. Bu arada BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan payları için gönüllü pay alım teklifinde hisse başı fiyatı 12,20 liradan 15 liraya yükseltti.

        İŞSİZLİK MAAŞI ERKENE ÇEKİLDİ
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurguladı.

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        Haberler Ekonomi Kadın işçi alana 3.981 TL! 20 aylık destek için e-Devlet'ten kolayca başvuru yapılabiliyor
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