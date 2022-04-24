Vatandaş fahiş sebze ve meyve fiyatlarından şikayet ederken Rekabet Kurumu incelemeyi paylaştı

ÇARE PERAKENDE YASASI

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyatların dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketler. Her köşe başında yan yana açıldıkları yetmezmiş gibi 'mini' konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar. Satmadıkları hiçbir ürün yok. Bir esnaf aynı dükkanda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi? Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı şekilde zam ya da indirim yaparak piyasadaki tüm fiyatlarla hamur gibi oynuyorlar" dedi. Palandöken, perakende yasasının çıkarılmasında geç kalındığını ve zincir marketlere düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Yıllardır esnaf Perakende Yasası'nda zincir marketlere bir düzenleme getirilmesi için bekliyor" dedi.