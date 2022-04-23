Restoranlarda sık sık karşılaşılan rezervasyon iptallerine karşı kapora uygulaması başladı

Dışarıda yemek isteyenler artık rezervasyonlarını kapora ile yapabilecek. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, rezervasyon iptallerinin hem esnafı zor durumda bıraktığını hem de gıda israfına yol açtığını belirterek, "Bu iptaller nedeniyle rezervasyonlarda kapora uygulaması yaygınlaşmaya başladı" dedi. Son dönemde sıkça görülen rezervasyon iptallerinin Ramazan ayıyla birlikte artışa geçtiğini kaydeden Bingöl, bu durumun esnafı zor duruma soktuğunu söyledi. Covid-19 salgını döneminde uzun süre kapalı kalan restoranların artık boş masa bırakmak istemediğini anlatan Bingöl, rezervasyon yapıp gelmeyen müşteriler nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını ifade etti. Bingöl, gelmeyen müşteri için hazırlanan masadaki ürünlerin de israf olabildiğini belirtti. Rezervasyonların 3-5 kişilik olduğunun düşünülmemesi gerektiğini, zaman zaman 50-100 kişilik de yapılabildiğini anlatan Bingöl, şöyle konuştu: "Bu sayıda bir müşteri kaybının günlük ciroda ne kadarlık kayba yol açacağını az çok herkes tahmin ediyordur. Maalesef esnafımız daha fazla zor durumda kalmamak ve bir başka müşterisine 'yok' dememek için artık kapora almaya başlıyor. Dünyada yaygın olan bu uygulama, Türkiye'de ise sınırlı restoranda vardı. Artık yaygınlaşmaya başladı. Boş masa görmeye tahammülümüz yok çünkü."

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