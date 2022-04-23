12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da yatıyor!





ÇEŞME BAYRAMDA YÜZDE 95'I AŞACAK

Çeşme, Kuşadası, Foça, Didim gibi önemli turizm destinasyonlarına sahip Ege Bölgesi'ndeki oteller, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Ramazan Bayramı, 'pandemiden kurtuluş bayramımız olacak' diye bekliyoruz. Tatile çıkanların hem Ege hem Akdeniz'deki tüm turizm destinasyonlarını dolduracağını ümit ediyoruz" dedi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge de "Çeşme'de bayramın 1 ve 2'nci gününde yüzde 95'lerden, tatilin geneline baktığımızda yüzde 85'ten aşağıyı görmeyeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



1.6 MİLYAR LİRALIK DESTEK HESAPTA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini dünden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını söyledi. Söz konusu ödemeler; çiğ süt, buzağı, manda, malak ve süt analiz destekleri kapsamında olacak. Destek ödemeleri, kimlik numaralarının son hanesi 0, 2, 4 ve vergi kimlik numaralarının son haneleri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlara dün yapılırken, kimlik ile vergi kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara da 29 Nisan saat 18.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.



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