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    12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da yatıyor!

    12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan’da hesaplara yatırılacak. Memur emeklilerine ayrıca Mayıs maaşları da erken yatırılacak. İşte sizler için derlediğimiz 23 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Emekliye çifte bayram

    Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi takvimi belli olurken, memur emeklilerine ayrıca erken maaş müjdesi geldi. Emekliler bayram ikramiyelerini 27-29 Nisan'da alacak. Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alan memur emeklilerine de ödeme tarihleri bayram dönemine denk geldiği için erken ödeme yapılacak. Memurlar, 29 Nisan'da ikramiyeleriyle birlikte maaşlarını da alacak. 4/A'lı işçi emeklilerinden ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların ikramiyeleri 27 Nisan'da; 22, 23, 24, 25, 26 olanların da 28 Nisan'da yatırılacak. 4/B'li Bağ-Kur emeklilerine ikramiyeleri 29 Nisan'da verilirken; aynı gün 4/C'li memur emeklilerine de hem ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları ödenecek.



    6 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE
    Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle 6 ilaç daha geri ödeme listesinde alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan SUT düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "SUT düzenlemesi ile listeye ilave kararı verilen 6 ilacın; 1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaçtan oluşuyor."



    'DEPOZİTO SİSTEMİ BU YIL BAŞLIYOR
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu yıl inşallah depozito sistemini hayata geçireceğiz" dedi. Bu sistemle birlikte kağıt, karton, pet şişe, cam, metal kapları ayrıştıracaklarını ve atıkların depozito makinelerine atılacağını anlatan Kurum, "Makinede o ürün için depozito bedeli neyse kartınıza veya telefonunuza yüklenecek ve bu alışverişi de istediğiniz yerde yapabileceksiniz" diye konuştu.



        İHRACATTA ROTA 300 MİLYAR DOLAR
        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Mart ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatın 235 milyar doları aştığını belirterek, şöyle konuştu: "İnanıyoruz ki ülkemizin bu performansı, çalışması, üretim gücü ve çalışma azmiyle yılı 250 milyar doların çok üzerinde bir rakamla bitireceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına, 300 milyar dolarlık bir ihracat hedefiyle geçeceğiz."



        ÇEŞME BAYRAMDA YÜZDE 95'I AŞACAK
        Çeşme, Kuşadası, Foça, Didim gibi önemli turizm destinasyonlarına sahip Ege Bölgesi'ndeki oteller, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Ramazan Bayramı, 'pandemiden kurtuluş bayramımız olacak' diye bekliyoruz. Tatile çıkanların hem Ege hem Akdeniz'deki tüm turizm destinasyonlarını dolduracağını ümit ediyoruz" dedi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge de "Çeşme'de bayramın 1 ve 2'nci gününde yüzde 95'lerden, tatilin geneline baktığımızda yüzde 85'ten aşağıyı görmeyeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        1.6 MİLYAR LİRALIK DESTEK HESAPTA
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini dünden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını söyledi. Söz konusu ödemeler; çiğ süt, buzağı, manda, malak ve süt analiz destekleri kapsamında olacak. Destek ödemeleri, kimlik numaralarının son hanesi 0, 2, 4 ve vergi kimlik numaralarının son haneleri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlara dün yapılırken, kimlik ile vergi kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara da 29 Nisan saat 18.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.

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        Haberler Ekonomi 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da yatıyor!
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