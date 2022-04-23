12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da yatıyor!

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi takvimi belli olurken, memur emeklilerine ayrıca erken maaş müjdesi geldi. Emekliler bayram ikramiyelerini 27-29 Nisan'da alacak. Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alan memur emeklilerine de ödeme tarihleri bayram dönemine denk geldiği için erken ödeme yapılacak. Memurlar, 29 Nisan'da ikramiyeleriyle birlikte maaşlarını da alacak. 4/A'lı işçi emeklilerinden ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların ikramiyeleri 27 Nisan'da; 22, 23, 24, 25, 26 olanların da 28 Nisan'da yatırılacak. 4/B'li Bağ-Kur emeklilerine ikramiyeleri 29 Nisan'da verilirken; aynı gün 4/C'li memur emeklilerine de hem ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları ödenecek.
6 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE
Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle 6 ilaç daha geri ödeme listesinde alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan SUT düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "SUT düzenlemesi ile listeye ilave kararı verilen 6 ilacın; 1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaçtan oluşuyor."
'DEPOZİTO SİSTEMİ BU YIL BAŞLIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu yıl inşallah depozito sistemini hayata geçireceğiz" dedi. Bu sistemle birlikte kağıt, karton, pet şişe, cam, metal kapları ayrıştıracaklarını ve atıkların depozito makinelerine atılacağını anlatan Kurum, "Makinede o ürün için depozito bedeli neyse kartınıza veya telefonunuza yüklenecek ve bu alışverişi de istediğiniz yerde yapabileceksiniz" diye konuştu.