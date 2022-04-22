Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! Sakın bu oyuna kanmayın! Sahte ekspertiz raporuyla...

Türkiye'nin ikinci el araç satışında en hareketli kentlerinin başında gelen Antalya'da son dönemde satış sonrası yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulunan otomotiv sektörü temsilcisi İbrahim Kocademir, alım-satım işlemlerinin kayıt dışı firmalardan yapılmaması gerektiğini söyledi.
Son dönemlerde artan fiyatlardan dolayı çok sayıda dolandırılma vakasının yaşandığını ifade eden Kocademir, "İnternet üzerinden yetkisiz satış yapan kişiler ve kayıt dışı alım satan yapan kişilere mutlaka dikkat etmek gerekiyor" dedi.
"SAHTE EKSPERTİZ RAPORUNA DİKKAT"
Araç fiyatlarının yükseldiği dönemde satışlarda birçok dolandırıcılık yöntemi olduğunu kaydeden Kocademir, "İnternetten uygun fiyatlı bir araç göstererek ya da piyasa fiyatının çok altında bir aracı satışa çıkararak olmayan bir araç üzerinden kaparo alanlar da var, sahte ekspertiz raporu ile çok büyük kazalar yapmış araçları kazasız diye satanlar da var.