Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! Sakın bu oyuna kanmayın! Sahte ekspertiz raporuyla...

"SAHTE EKSPERTİZ RAPORUNA DİKKAT"

Araç fiyatlarının yükseldiği dönemde satışlarda birçok dolandırıcılık yöntemi olduğunu kaydeden Kocademir, "İnternetten uygun fiyatlı bir araç göstererek ya da piyasa fiyatının çok altında bir aracı satışa çıkararak olmayan bir araç üzerinden kaparo alanlar da var, sahte ekspertiz raporu ile çok büyük kazalar yapmış araçları kazasız diye satanlar da var.