Sofya seferleri yeniden başlıyor (Ekonomi haberleri)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen İstanbul Sofya Ekspresi seferlerinin 25 Nisan'da yeniden başlayacağını bildirdi. Açıklamada, "TCDD Taşımacılık ve Bulgaristan Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul Sofya Ekspresi'nin 25 Nisan'dan itibaren İstanbul'dan (Halkalı), 26 Nisan'dan itibaren de Sofya'dan ilk seferlerine başlaması yönünde karar alındı" denildi.

GENÇLER İYİLİK İÇİN YARIŞACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımıyla Tuzla Belediyesi iş birliğiyle İyilik Şampiyonası Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Tuzla Belediyesi'nin yakmış olduğu ateşin 81 ilde iyilik için yanacağını açıklayan Bakan Kasapoğlu, "Bu projeyi 81 ilimize tüm noktalara, bölgelere birlikte yaygınlaştıracağız" dedi. Burcu ŞEN

ZİRAAT'TEN TOKAT GİBİ CEVAP

Ziraat Bankası, Banka'nın Almanya'daki iştiraki Ziraat Bank International AG'ye kayyum ya da Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası'na uyum sağlamak için temsilci atandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Banka'dan yapılan açıklamada, "İştirakimiz, faaliyetlerine ilişkin tüm kararlarını, Alman Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm düzenlemelere uygun bir şekilde, kendi bünyesinde ve tam bağımsız şekilde almaktadır. Ziraat Bank International AG, gerçekleştirilen rutin bağımsız denetimler sonucunda Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında herhangi bir yaptırım ya da cezaya da maruz kalmamıştır" denildi.

EVDE VAR OYUN!

Satılık konut fiyatlarının tavan yapması ile birlikte dolandırıcılar yeni bir taktik ile ortaya çıktı. Evini en yüksek fiyattan satmak isteyen mülk sahiplerine, yabancı zengin müşteri imajı ile alıcı getiriliyor. Ev sahibinin lüks mekanlar ve yatlar ile gözü boyanıyor, ev için bazen 2, bazen de 3 katına varan fiyatlar teklif ediliyor. Tam transfer işlemi sırasında Iraklı işadamına ait hesabın bürokratik bir nedenle bloke olduğu ve satış işlemine ait transferin gerçekleşmesi için Irak Maliye Bakanlığı'na ait hesaba ev sahibi tarafından resmi komisyon olarak 70 bin dolarlık vergi ödemesinin yapılması gerektiği belirtiliyor. Bu ödeme yapılır yapılmaz paranın transferinin gerçekleşeceğine inanan ev sahibi, parayı aracılara teslim ediyor ya da kendisi transfer ediyor. Bu an, her iki taraf için de son görüşme oluyor. Parayı alan dolandırıcılar ortadan kayboluyor. Emniyet birimlerine gelen başvurulara göre, son aylarda 30'a yakın kişi bu ve benzeri yöntemlerle parasını yeni nesil sahtekârlara kaptırdı. Metin CAN

ABD ÇIKARMASI

G20 Toplantısı ile uluslararası kuruluşların 'bahar toplantıları'na katılmak için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği yuvarlak masa toplantısında ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle buluştu. Nebati, "Devreye aldığımız uygulamalar ile ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME DANIŞMAN DESTEĞİ

KOBİ'lerin dijital dönüşüm yol haritalarının bu alanda eğitim almış dijital dönüşüm danışmanları tarafından oluşturulması için düğmeye basıldı. Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği hakkında bilgi veren KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, söz konusu danışmanların belgelendirilmesi amacıyla TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi. Kurt, KOBİ'lerin TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından belgelendirilmiş dijital dönüşüm danışmanlarından hizmet alabileceğini dile getirdi. Dijital dönüşüm danışmanı adaylarının eğitim programına başvurularını 'ddxhamle.org' adresinden yapabileceğini belirten Kurt, KOSGEB'in de dijital rozet sahibi danışmanlardan hizmet alan işletmelere destek vereceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "KOSGEB, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin aldığı dijital dönüşüm danışmanlık hizmetini 10 bin liraya kadar destekleyecek. İşletme Geliştirme Destek Programı içinde yer alacak bu destekten KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif işletmeler yararlanacak."

STRATEJİ YÖNETİCİLERİ 'AMAÇ'IN PEŞİNDE

Bu yıl ilk kez Türkiye'den strateji yöneticilerinin de dahil olduğu, Monitor Deloitte tarafından hazırlanan 'Chief Strategy Officer 2022 Araştırması', 'kurumsal amacın' yönetim kurullarının en önemli gündemi olduğunu gösterdi. Deloitte Türkiye Danışmanlık Ortağı Elif Düşmez Tek, araştırmaya katılan strateji yöneticilerinin 2022'de gelir ve kârlılık açısından büyüme beklentisi içinde olduğuna dikkat çekti.

TÜRK HENKEL'DE YENİ ATAMA

Türk Henkel'de Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanlığı'na Mehmet Yılmaz atandı. Yılmaz, 1 Şubat 2021 tarihinden bu yana devam etmekte olduğu Yapıştırıcı Teknolojileri Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlar Direktörlüğü görevinin yanı sıra Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı olarak Türk Henkel Yürütme Kurulu üyeliğine getirildi.