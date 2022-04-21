Ek gösterge zammı

Milyonlarca kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğretmen ve polislerin aralarda yer aldığı 4 hizmet kolu esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacağını söyledi. Ek gösterge düzenlemesinin maaşlara yansımasının düşük olduğunu ancak emeklilik ikramiye ve aylıklarına epeyce yansıyacağını ifade eden Bilgin, "Emekli ikramiyelerine kadar (25 milyar lira) çıkabilir bir rakam. Alternatifler var. Ciddi bir maliyeti olduğunu belirtmek isterim" dedi. Hazal ATEŞ

1.500 TL ARTIŞ

Ek gösterge artışının çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte emekli aylıklarını yaklaşık yüzde 25 oranında etkileyeceği öngörülüyor. Örneğin; 6 bin lira olan öğretmen emekli maaşı, 7 bin 500 liraya yükselecek. Bu artış çalışma sürelerine göre değişiklik gösterecek. Emekli ikramiyesi de benzer şekilde artış gösterecek. Emekli olduğunda 200 bin lira olarak alınacak ikramiye de 250 bin liraya çıkacak.