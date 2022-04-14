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    • Ekonomi
    • 14.04.2022 18:21
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    • 14.04.2022 18:41
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    3 bakandan tarım ve enerji zirvesi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez 'tarım ve enerji' konusunu görüşmek için biraraya geldi. Görüşmeyi duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarımsal üretimi ve artırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Tarım ve enerji zirvesi!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez 'tarım ve enerji' konularını görüşmek için bir araya geldi.

    Bakan Nebati, tarımsal üretimi ve artırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    TARIMSAL SULAMA POLİTİKALARI
    Bakan nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştüklerini ifade etti.

    Bakan Nebati, "Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık" dedi.

    HEDEF: TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRIP ENERJİ GİDERLERİNİ AZALTMAK
    Nebati'nin paylaşımları şu şekilde:
    "Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

    Toplantıda, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştük.

    Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile Güneş Enerjisi Santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık."

    BAŞKAN ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMİN DEVAMI İÇİN VERİLECEK DESTEĞİ DUYURDU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçiye verilecek desteği de duyurdu.

        Erdoğan şunları söyledi:
        "Vatandaşlarımızla kamunun arasındaki mülkiyet çekişmelerine son vermek için başlattığımız 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini, şartları dikkate alarak 31 Aralık tarihine kadar uzatma kararı aldık. Aynı şekilde tarım amaçlı kullanılmak üzere çiftçilerimize ecrimisil bedelinin yarısına 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz hazine taşınmazlarında da başvuru süresini kaldırıyoruz.

        HAZİNE ARAZİLERİNİN KİRALANMASI VE SATIN ALMA İMKANI
        2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz. Süresi bitenler, araziyi yeniden kiralayabilecek. 10 yıllık süreyi dolduranlar da satın alabilecektir. Hazine arazileri üzerindeki tarımsal üretimin devamlılığını sağlamayı amaçlayan bu düzenlemenin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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        Tarım ve enerji zirvesi!
        Haberler Ekonomi 3 bakandan tarım ve enerji zirvesi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu
            SON DAKİKA