3 bakandan tarım ve enerji zirvesi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez 'tarım ve enerji' konularını görüşmek için bir araya geldi.
Bakan Nebati, tarımsal üretimi ve artırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
TARIMSAL SULAMA POLİTİKALARI
Bakan nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştüklerini ifade etti.
Bakan Nebati, "Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık" dedi.
HEDEF: TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRIP ENERJİ GİDERLERİNİ AZALTMAK
Nebati'nin paylaşımları şu şekilde:
"Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik.
Toplantıda, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştük.
Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile Güneş Enerjisi Santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık."
BAŞKAN ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMİN DEVAMI İÇİN VERİLECEK DESTEĞİ DUYURDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçiye verilecek desteği de duyurdu.