3 bakandan tarım ve enerji zirvesi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez 'tarım ve enerji' konularını görüşmek için bir araya geldi.

Bakan Nebati, tarımsal üretimi ve artırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

TARIMSAL SULAMA POLİTİKALARI

Bakan nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştüklerini ifade etti.