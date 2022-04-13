Devletten büyük destek! Evini yenilemek isteyenlere bomba haber geldi! Başvuru yapan alıyor! %1,04, %0,33, %1,37...

Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi

Konutlarını tekrardan inşa etmek isteyenler, riskli yapılarda en az 1 sene oturanlar ve konutu riskli yapı olarak teşhis edilenler ile değişik konut satın alabilmek isteyenler amacıyla kentsel dönüşüm kapsamında Vakıfbank'tan avantajlı kredi sağlanıyor. Kentsel Dönüşüm Konut Yapım Kredisi kapsamında %1,29'dan başlayan faiz oranları ve 120 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. A kategorisi verimliliğe sahip konutlarda ise devlet desteği %0,41 olarak hesaplanmıştır. B kategorisi amacıyla %0,37 ve standart konutlarda ise %0,33 oranında destek sağlanacaktır.

Yapıları kentsel dönüşüm yasası kapsamında yer alan bireylerin yararlanabildiği bu avantajlı faiz oranları, konutlarını daha dayanıklı yapılar ile güncellemek isteyenlere büyük kolaylık sağlanmaktadır. Genellikle son dönemde çoğalan konut fiyatlarına karşı kişilerin avantajlı finansman seçeneklerinden yararlanması destek sunmaktadır.