Online bilete şikayet yağıyor! Plan yapanlar dikkat! Yüzde 265 arttı

"300 EURO BOŞUNA GİTTİ"

"29.11.21'de bilet aldık ve 300 Euro'ya yakın para çekildi ama bilet elimize geçmedi. 1 hafta boyunca her gün aramamıza rağmen oyalandık ama hiçbir sonuç elde edemedik, ancak biletimiz oluşmamıştır dendi. Sonunda çok daha pahalıya başka şirketten bilet almak zorunda kaldık, oysa zaten bilet ücreti ödemiştik. Tatilden döndüğümüzde tekrar aradık müşteri hizmetlerine, bu sefer muhasebeye başvurmamız gerektiği söylendi. 3 kez mail atmama rağmen oradan da geri dönüş alamadık. 4 aydır uğraşıyoruz hem paramızı geri alamadık hem geri dönen yok. Böyle şey görmedim."

"2 BİLET PARASI BOŞUNA VERMİŞ OLDUM"

"Uygulama üzerinden otobüs bileti aldım fakat bileti aldığımız firma uygulama üzerinde beyan ettiği saatte otogara araç göndermedi. Urfa' dan Diyarbakır' a başka bir firma ile gitmek zorunda kaldık. Uçağa yetişmek zorunda olduğumuz için sabahın erken saatlerinde mağdur olduk. Bana iade yapamayacaklarını söyleyen firma görevlileri yüzünden 2 bilet parası boşuna vermiş oldum. Müşteri hizmetlerini defalarca aramama rağmen asla beni bir operatöre bağlamıyor. Hiç binmediğim otobüs için 2 bilet parası boşuna vermiş oldum sağ olsunlar. Kesinlikle bir daha kullanmayacağım yazıklar olsun."