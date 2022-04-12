Online bilete şikayet yağıyor! Plan yapanlar dikkat! Yüzde 265 arttı

2021 Ocak, Şubat ve Mart aylarıyla 2022'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında şikayetlerin yüzde 265 arttığı gözlemlendi. Online olarak parası ödenen biletin alınamaması en çok şikayet edilen konuların başında geldi. Geçen yıl bu sektörle ilgili şikayetlerin yüzde 30'u çözülürken bu yıl çözüm oranı yüzde 8 artış gösterdi ve yüzde 38'e yükseldi.
EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN BAŞLIKLAR
Online şikayet platformunda kullanıcıların en çok şikayet ettiği başlıklar şöyle oldu:
- Online olarak parası ödenen bileti alamama
- Bilette iptal veya değişiklik yapamama
- İptal durumunda para iadesi yapılmaması
- Sefer iptali / saat değişimi durumunda bilgi verilmemesi
- Aynı bileti birden fazla kişiye satma
- Online bilet alırken fazla ücret kesilmesi/iade durumunda eksik para iadesi yapılması
- Bilet satışında alınan koltuk ile otobüsteki koltuğun aynı olmaması
- Sebepsiz, haksız ve bilgi vermeden bilet iptal etme
- Bilet fiyatlarındaki artışların fazla olması
ÜCRET İADESİ YAPMIYORLAR
Platforma gelen bazı şikayetler ise şöyle: "İptal olan biletimin ücreti iade edilmedi. Muhatap bulamıyorum. Arıyorum bir müşteri temsilcisi olmaz mı? Böyle saçma sapan bir iş görmedim. PNR kodu var, alınan tarih var, her şey belli ama ücret iadesi yok bu kadarda olmaz yani."
"İKİ AYDIR ÖDEME YAPILMADI"
"Aldığım uçak bileti hava şartları nedeniyle iptal edildi. İki aydır tarafıma geri ödeme yapılmadı. Numaramdan iletişime geçilmesini ve ücret iadesinin belgesini mesaj ve makbuz yoluyla görmek istiyorum."