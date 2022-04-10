Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ucuz ete büyük ilgi: Kıymada fiyat farkı kiloda 50 lirayı geçti

    Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin piyasanın yaklaşık yüzde 20 altında fiyatla et ve et ürünü satışı vatandaşlardan yoğun talep gördü. Özellikle kıymada fiyat farkı kiloda 50 lirayı geçti.

    Ucuz ete büyük ilgi

    Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin piyasanın altında sattığı et ürünlerine ilgi büyük oldu. Önceki gün başlayan satışlar sonrası vatandaş piyasanın yüzde 20 altında et alma imkanına kavuştu.

    Kasap ve zincir marketlere göre daha ucuz fiyata satış yapan Kurum vatandaşların ilgi odağı oldu. Piyasada 140 lirayı bulan kuşbaşının Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye'deki bütün satış mağazalarında 92 lira, 110 liradan satılan sığır kıymanın 83 lira, fiyatı 200 lirayı bulan sığır pirzolanın 152 lira, 120- 140 liraya satılan sucuğun da 95 liradan satılıyor.

    FİYATLAR NEREDE KAÇ LİRA
    ESK'DA

    KASAPTA

    ZİNCİR MARKETTE

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hakim fragman
    Haberler Ekonomi Ucuz ete büyük ilgi: Kıymada fiyat farkı kiloda 50 lirayı geçti
        SON DAKİKA