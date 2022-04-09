Karadeniz gazını taşıyan borular için kritik tarih! Borular yüzeye ne zaman çıkacak?





Demir, deniz tabanından aşağı doğru kuyuları kazdıklarını ve bu işleme devam ettiklerini aktararak, "6 kuyumuz bitti 4 kuyu daha kazacağız. Bunu Fatih Sondaj Gemisi ile gerçekleştiriyoruz. Kanuni Sondaj Gemisi ile bunların alt tamamlamalarını yapacağız. En sonda da Yavuz, bunları bitirdikten sonra tek tek arkasından Kanuni'yi takip ederek üst tamamlamalarını ve kuyubaşı vanalarını indirecek. Bu üç gemimizin yaptığı iş. Kuyuları hazırladıktan sonra da kuyuların vanalarını ana bir dağıtım haznesine bağlayacağız. O dağıtım haznesini de bir boru aracılığıyla karaya kadar getireceğiz" diye konuştu.