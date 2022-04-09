Karadeniz gazını taşıyan borular için kritik tarih! Borular yüzeye ne zaman çıkacak?

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Proje Direktörü Tolga Demir, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde basın mensuplarına tesisin maketi üzerinden bilgilendirme yaptı.
Maket üzerinden, ilk işlem için gazın geldiği ayrıştırma tesisini işaret eden Demir, buradaki işlemin ardından hazın kurutma tesisine alınarak halkın kullanılacağı şekilde BOTAŞ hattına verileceği bilgini verdi. Demir, ilk fazda 10 milyon metreküplük hacme sahip olacağını belirttiği tesisin, ilerleyen fazlarda büyüyerek tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak bir tesis haline dönüştüreceklerini dile getirdi.
"PLANLADIĞIMIZ GİBİ DEVAM EDİYOR BÜTÜN İNŞAATLAR"
Karadeniz gazının işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde şu an için altyapı çalışmalarını büyük anlamda bitirdiklerini ifade eden Demir, "Üstyapı inşaat işlemlerine geçtik. Boru köprülerimiz başladı. Onun yanında da ana kontrol binalarını ve değişik tankların olduğu binaları yapmaya başladık. İlerleyen aylar içerisinde tesisimizin yurtdışından gelecek malzemeleri de ayağa kaldırarak tamamını hazır hale getireceğiz. İlk çeyrekte gazı işleyip halkımızın kullanımına sunulacak bir tesis haline gelecek. Toplamda bakarsınız birinci çeyrekteyiz ve yüzde 35-40 civarında inşaatımız bitti. Bunun önünde artık durabilecek bir engel görmüyoruz. Planladığımız gibi devam ediyor bütün inşaatlar" dedi.