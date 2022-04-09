İBB'nin yüzde 40 ulaştırma zam kararından sonra taksiciler taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin yüzde 40'lık ulaşım zammı kararı bugün yürürlüğe giriyor. Toplu ulaşımının yanı sıra taksilerde de tarifeler değişiyor. Taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya yükseltilirken, bugün başlayacak zamlı tarife öncesi taksiciler de taksimetre telaşına girdi. Taksimetlerini güncellemek isteyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Dün sabah erken saatlerden itibaren bekleyişe başlayan ve saatlerce kuyruk bekleyen taksiciler, hem sıradan hem de ayar ücretinden dert yandı. Taksiciler, "1.250 lira bedeli var. Geçen sefer de aldılar aynı parayı. Bu yıl ikinci kez veriyoruz" dedi.
ŞEHİRLER ARASI FİYATLAR UÇTU
Şehirler arası otobüs bilet fiyatları arttı. 220 lira olan İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu bilet fiyatı 300 liraya çıktı. İstanbul'dan İzmir'e yolculuk bileti 300 liradan 320 liraya, Antalya'ya yolculuk ücreti 300 liradan 340 liraya çıkarken, 250 lira olan Ankara-Muğla bileti de 300 liraya yükseldi. İstanbulÇanakkale bileti 215, İstanbul-Rize otobüs bileti 400, İstanbul-Adana bileti 300, İstanbul-Şanlıurfa 400, İstanbul-Van otobüs bileti ise 550 liradan satılıyor. Bazı bölgelerde uçak fiyatını geçen otobüs biletleri vatandaşın tepkisine yol açıyor. Vatandaşlar, "Benzin zammı bahane ediliyor ama uçaktan pahalı satılıyor. Bazıları fırsatçılık yapıyor" dedi.
RAMAZAN BEREK'ET'İ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ramazan boyunca Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ve Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in kıyma ve kuşbaşını piyasadan yüzde 15-20 daha ucuza satacağını söyledi. ESK, Tarım Kredi Kooperatif Market aracılığı ile uygun fiyata eti Ramazan boyunca daha geniş tüketici kitlesine ulaştıracak. 14 ildeki 18 ESK şubesi ve Türkiye genelindeki et reyonu bulunan 76 ildeki 150 Tarım Kredi Kooperatif Market aracılığıyla sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı ise 92 liradan vatandaşla buluşacak. Ayrıca 800 gramlık kuşbaşı konserve 38.75, kıyma konserve ise 31.50 liradan satılacak. Yalnızca bu iki ürün için TKK ufak bir fiyat farkı uygulayacak. ESK tarafından tavuk but 28, kanat 34, tavuk pirzola 36, ciğer ise 16 liradan satışa sunulacak. Ambalajlı ürünlerden acılı, baton, kangal ve mangal sucuğun kilosu 95 lira, macar salam 82.5 lira, sosis de 81.5 liradan satılırken, kıyma döner 120 lira, yaprak döner ise 140 lira olacak. Barış ŞİMŞEK