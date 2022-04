İBB'nin yüzde 40 ulaştırma zam kararından sonra taksiciler taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu

RAMAZAN BEREK'ET'İ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ramazan boyunca Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ve Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in kıyma ve kuşbaşını piyasadan yüzde 15-20 daha ucuza satacağını söyledi. ESK, Tarım Kredi Kooperatif Market aracılığı ile uygun fiyata eti Ramazan boyunca daha geniş tüketici kitlesine ulaştıracak. 14 ildeki 18 ESK şubesi ve Türkiye genelindeki et reyonu bulunan 76 ildeki 150 Tarım Kredi Kooperatif Market aracılığıyla sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı ise 92 liradan vatandaşla buluşacak. Ayrıca 800 gramlık kuşbaşı konserve 38.75, kıyma konserve ise 31.50 liradan satılacak. Yalnızca bu iki ürün için TKK ufak bir fiyat farkı uygulayacak. ESK tarafından tavuk but 28, kanat 34, tavuk pirzola 36, ciğer ise 16 liradan satışa sunulacak. Ambalajlı ürünlerden acılı, baton, kangal ve mangal sucuğun kilosu 95 lira, macar salam 82.5 lira, sosis de 81.5 liradan satılırken, kıyma döner 120 lira, yaprak döner ise 140 lira olacak. Barış ŞİMŞEK