İBB'nin yüzde 40 ulaştırma zam kararından sonra taksiciler taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu





YAVUZ GÖREVE BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'ni kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı'ndan uğurladı. Törende konuşan Dönmez, "Biliyorsunuz Fatih ve Kanuni Sondaj gemilerimiz de Karadeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih, Gökçebey-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemimizi de alt tamamlama operasyonları için Türkali-5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz'un da göreve başlamasıyla 3 gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz" dedi.



KALYON'DAN NİĞDE BOR'A GÜNEŞ YATIRIMI

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmalarının Niğde'nin Bor ilçesini kapsayan projeleri için içerisinde Kalyon Enerji'nin de olduğu 3 şirkete 300 megavat kapasite tahsis edildi. Enerji Bakanlığı'nca düzenlenen yarışmaların sonuçlarına göre, YEKA için elektrik alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 95 kuruş olarak belirlendi. Kapalı zarf usulüne göre gerçekleştirilen yarışma sonuçlarına göre; Bor-1 bölgesi için Smart Ges kilovatsaat başına 37,5 kuruş, Bor-2 bölgesi için Ecogreen kilovatsaat başına 39 kuruş ve Bor-3 bölgesi için Kalyon Enerji Yatırımları AŞ kilovatsaat başına 42,7 kuruş teklifle yarışmayı kazanan şirketler oldu.



MUHTARA YENİ MAAŞ ESNAFA KORUMA

Yasa Meclis'ten geçti. Muhtar maaşı asgari ücret düzeyine çıkacak, evim mağdurlarının parası ya ödenecek ya diğer şirketlere devredilecek. Pandemide kapanan esnafa da koruma geldi. TBMM Genel Kurulu, muhtar maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkaran yasayı kabul etti. Yasaya son dakika eklenen önergeler ile kamu ihaleleri için yeni bir fiyat farkı düzenlemesi yapıldı. Ekonomi paketinden bazı satır başları şöyle:

'Evim' olarak bilinen şirketlerden gerekli yükümlülükleri karşılayamadıkları için kapanacakda parası bulunan vatandaşlar bunu faaliyet izni verilen şirketlere devredebilecek. Muhtar maaşları asgari ücret düzeyine çıkacak. Pandemi önlemleri nedeniyle kapatılan restoran, kafe ve diğer işyerlerine dönük önemli bir düzenleme yapıldı. 1 Mart-30 Haziran 2020 tarihleri arasında bu işyerlerinin kiralarını ödememesi sözleşme feshi ya da tahliyeye gerekçe gösterilemeyecek. Doktorlar kamuya beklemeden dönecek. Uzmanlık eğitimi zorunlu hizmet süresinden sayılacak.



MESLEK ÖĞRENENE İŞ FIRSATI

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, tüm mesleki eğitim kursları İŞKUR Genel Müdürlüğü'nden uygunluk onayı alındıktan sonra başlatılacak. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla düzenlenebilecek. Özel sektör işyerleri en az 5 sigortalıya sahip olmaları durumunda bu programlardan yararlanabilecek. Mesleki eğitim kurslarında kursiyerler en az 120 gün, işbaşı eğitim programlarında ise katılımcılar en az 60 gün istihdam edilecek.

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