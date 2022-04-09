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    İBB'nin yüzde 40 ulaştırma zam kararından sonra taksiciler taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu

    İstanbul’da taksi yüzde 40 zamlandı. En kısa mesafe 28 lira oldu. Bugün başlayacak zamlı tarife öncesi taksiciler, taksimetre ayarı izin uzun kuyruklar oluşturdu. İşte sizler için derlediğimiz 9 Nisan tarihli TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Zammetre!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin yüzde 40'lık ulaşım zammı kararı bugün yürürlüğe giriyor. Toplu ulaşımının yanı sıra taksilerde de tarifeler değişiyor. Taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya yükseltilirken, bugün başlayacak zamlı tarife öncesi taksiciler de taksimetre telaşına girdi. Taksimetlerini güncellemek isteyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Dün sabah erken saatlerden itibaren bekleyişe başlayan ve saatlerce kuyruk bekleyen taksiciler, hem sıradan hem de ayar ücretinden dert yandı. Taksiciler, "1.250 lira bedeli var. Geçen sefer de aldılar aynı parayı. Bu yıl ikinci kez veriyoruz" dedi.



    ŞEHİRLER ARASI FİYATLAR UÇTU
    Şehirler arası otobüs bilet fiyatları arttı. 220 lira olan İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu bilet fiyatı 300 liraya çıktı. İstanbul'dan İzmir'e yolculuk bileti 300 liradan 320 liraya, Antalya'ya yolculuk ücreti 300 liradan 340 liraya çıkarken, 250 lira olan Ankara-Muğla bileti de 300 liraya yükseldi. İstanbulÇanakkale bileti 215, İstanbul-Rize otobüs bileti 400, İstanbul-Adana bileti 300, İstanbul-Şanlıurfa 400, İstanbul-Van otobüs bileti ise 550 liradan satılıyor. Bazı bölgelerde uçak fiyatını geçen otobüs biletleri vatandaşın tepkisine yol açıyor. Vatandaşlar, "Benzin zammı bahane ediliyor ama uçaktan pahalı satılıyor. Bazıları fırsatçılık yapıyor" dedi.



    RAMAZAN BEREK'ET'İ
    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ramazan boyunca Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ve Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in kıyma ve kuşbaşını piyasadan yüzde 15-20 daha ucuza satacağını söyledi. ESK, Tarım Kredi Kooperatif Market aracılığı ile uygun fiyata eti Ramazan boyunca daha geniş tüketici kitlesine ulaştıracak. 14 ildeki 18 ESK şubesi ve Türkiye genelindeki et reyonu bulunan 76 ildeki 150 Tarım Kredi Kooperatif Market aracılığıyla sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı ise 92 liradan vatandaşla buluşacak. Ayrıca 800 gramlık kuşbaşı konserve 38.75, kıyma konserve ise 31.50 liradan satılacak. Yalnızca bu iki ürün için TKK ufak bir fiyat farkı uygulayacak. ESK tarafından tavuk but 28, kanat 34, tavuk pirzola 36, ciğer ise 16 liradan satışa sunulacak. Ambalajlı ürünlerden acılı, baton, kangal ve mangal sucuğun kilosu 95 lira, macar salam 82.5 lira, sosis de 81.5 liradan satılırken, kıyma döner 120 lira, yaprak döner ise 140 lira olacak. Barış ŞİMŞEK



        YAVUZ GÖREVE BAŞLIYOR
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'ni kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı'ndan uğurladı. Törende konuşan Dönmez, "Biliyorsunuz Fatih ve Kanuni Sondaj gemilerimiz de Karadeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih, Gökçebey-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemimizi de alt tamamlama operasyonları için Türkali-5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz'un da göreve başlamasıyla 3 gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

        KALYON'DAN NİĞDE BOR'A GÜNEŞ YATIRIMI
        Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmalarının Niğde'nin Bor ilçesini kapsayan projeleri için içerisinde Kalyon Enerji'nin de olduğu 3 şirkete 300 megavat kapasite tahsis edildi. Enerji Bakanlığı'nca düzenlenen yarışmaların sonuçlarına göre, YEKA için elektrik alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 95 kuruş olarak belirlendi. Kapalı zarf usulüne göre gerçekleştirilen yarışma sonuçlarına göre; Bor-1 bölgesi için Smart Ges kilovatsaat başına 37,5 kuruş, Bor-2 bölgesi için Ecogreen kilovatsaat başına 39 kuruş ve Bor-3 bölgesi için Kalyon Enerji Yatırımları AŞ kilovatsaat başına 42,7 kuruş teklifle yarışmayı kazanan şirketler oldu.

        MUHTARA YENİ MAAŞ ESNAFA KORUMA
        Yasa Meclis'ten geçti. Muhtar maaşı asgari ücret düzeyine çıkacak, evim mağdurlarının parası ya ödenecek ya diğer şirketlere devredilecek. Pandemide kapanan esnafa da koruma geldi. TBMM Genel Kurulu, muhtar maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkaran yasayı kabul etti. Yasaya son dakika eklenen önergeler ile kamu ihaleleri için yeni bir fiyat farkı düzenlemesi yapıldı. Ekonomi paketinden bazı satır başları şöyle:
        'Evim' olarak bilinen şirketlerden gerekli yükümlülükleri karşılayamadıkları için kapanacakda parası bulunan vatandaşlar bunu faaliyet izni verilen şirketlere devredebilecek. Muhtar maaşları asgari ücret düzeyine çıkacak. Pandemi önlemleri nedeniyle kapatılan restoran, kafe ve diğer işyerlerine dönük önemli bir düzenleme yapıldı. 1 Mart-30 Haziran 2020 tarihleri arasında bu işyerlerinin kiralarını ödememesi sözleşme feshi ya da tahliyeye gerekçe gösterilemeyecek. Doktorlar kamuya beklemeden dönecek. Uzmanlık eğitimi zorunlu hizmet süresinden sayılacak.

        MESLEK ÖĞRENENE İŞ FIRSATI
        Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, tüm mesleki eğitim kursları İŞKUR Genel Müdürlüğü'nden uygunluk onayı alındıktan sonra başlatılacak. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla düzenlenebilecek. Özel sektör işyerleri en az 5 sigortalıya sahip olmaları durumunda bu programlardan yararlanabilecek. Mesleki eğitim kurslarında kursiyerler en az 120 gün, işbaşı eğitim programlarında ise katılımcılar en az 60 gün istihdam edilecek.

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        Memura-emekliye yüzde 34 zam
        Haberler Ekonomi İBB'nin yüzde 40 ulaştırma zam kararından sonra taksiciler taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu
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