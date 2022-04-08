Karadeniz'deki doğalgaz için tarihi adım! Derin su operasyonu başlıyor! Gaz bu vanadan akacak

2020 yılında Karadeniz'den gelen Doğalgaz keşfinden sonra çalışmalar hızlandı. Karadeniz'de 21 Ağustos 2020'de Fatih Sondaj Gemisi Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük ilk keşfi yapmış, sonrasında 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp, 4 Haziran 2021'de de Fatih Sondaj Gemisi Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfi yapmıştı.
Karadeniz'de Fatih ve Kanuni sondaj gemileri de sondaj çalışmalarına devam ederken, keşfi yapılan doğalgazın sisteme entegre edilmesi için de gerekli olan ve geçen hafta Filyos Limanı'na götürülen 'kuyubaşı vanası' da Yavuz Sondaj Gemisi'yle bugün Karadeniz'in derinliklerine indirilmek üzere yola çıkacak. Filyos Limanı'ndan yola çıkacak Yavuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle uğurlanacak.
Böylece kuyuların üretime hazırlanması için kuyubaşı vanası ile ilk adım atılmış olacak. Kuyubaşı vanası, toplam 6 kuyudan gelen gazı toplayarak dağıtımını yapacak. İlerleyen dönemlerde vanaların toplam sayısı ise 10'a ulaşacak. Bu arada gazın taşınmasını sağlayacak boruların büyük bir bölümü de Filyos Limanı'na götürüldü. Boruların tamamının haziranda limana inmesi beklenirken, yaz aylarının sonlarında borular deniz tabanına indirilecek.
DİĞER GEMİLER NEREDE ÇALIŞIYOR
Diğer sondaj gemilerinden Fatih Gökçebey-1'de sondaj çalışmasına, Kanuni ise 7 Nisan'dan hareket ettiği Türkali-5'te alt tamamlama çalışmalarına devam ediyor.
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin İstanbul'da bakım onarım çalışması, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin de Karadeniz'de çalışmaları devam ediyor.