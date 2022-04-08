KUYUBAŞI VANASI NE İŞE YARIYOR?

Keşif yapılan gaz sahalarında oluşturulan kuyuların başında yer alacak olan kuyubaşı vanalarından ilki mart ayının sonunda Malezya'dan Filyos Limanı'na götürülmüştü.

Kuyubaşı vanası kuyulardan gelen gazı toplayıp, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör dedektör ve çeşitli Vana takımlarıyla üretim ve dağıtım haznesine iletecek.

Ağırlığı 65 ton olan kuyubaşı vanasının yüksekliği 5.1 metre olurken, bu yükseklik iki katlı bir binaya eş değer. Genişliği ise 5.9 metre.