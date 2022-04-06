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    Fırsatçılar küçükbaşa da dadandı! Yaklaşan Kurban Bayramı'nı fırsat bilenler koyunları ağıllara kapattı

    Yaklaşan Kurban Bayramı’nı fırsat bilen aracılar koyunları ağıllara kapattı, fiyatları yükseltti. Adana Kasaplar Odası Başkanı ‘Bu işe el atılmalı’ çağrısı yaptı.

    Bir ’sürü’ oyun

    Fırsatçılar yine harekete geçti. 'Kurban Bayramı öncesinde artacak taleple daha çok kazanırım' diyen aracılar, koyunları ağıllara kapattı, fiyatları yükseltti. Yeni oyunu Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur gözler önüne serdi.



    TEK NEDEN MALİYET DEĞİL
    Kırmızı etteki fiyat artışında aracıların da etkili olduğunu söyleyen Yağmur, "Girdi maliyetleri arttı ancak aracılar da fiyatların yükselmesinde etkili. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle koyunları ağıllarda tutuyorlar" dedi. Bir an önce bu işe el atılmasını isteyen Yağmur, aracıların ortadan kaldırılmasını istediklerini aktardı.



    2 KATI FİYATA KOYUN
    Uzun yıllardır koyun satan Zafer Oğuz ise aracılardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Devletimizin bu işe bir an önce el atması gerekiyor. Fırsatçılık yapan var. Kurulu düzeni, çiftlikleri olan insanlar var ve onlar durumu olmayan insanlara vadeli bir şekilde 2 katı fiyata koyun satıyorlar" dedi.

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    Haberler Ekonomi Fırsatçılar küçükbaşa da dadandı! Yaklaşan Kurban Bayramı'nı fırsat bilenler koyunları ağıllara kapattı
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