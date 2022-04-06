Fırsatçılar küçükbaşa da dadandı! Yaklaşan Kurban Bayramı'nı fırsat bilenler koyunları ağıllara kapattı





2 KATI FİYATA KOYUN

Uzun yıllardır koyun satan Zafer Oğuz ise aracılardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Devletimizin bu işe bir an önce el atması gerekiyor. Fırsatçılık yapan var. Kurulu düzeni, çiftlikleri olan insanlar var ve onlar durumu olmayan insanlara vadeli bir şekilde 2 katı fiyata koyun satıyorlar" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN