Merkez Bankası Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı: Kirada aylık artışlar yavaşladı

Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam etti. Son dönemde aylık bazda yüksek artışlar kaydeden taze meyve ve sebze fiyatları mart ayında görece yatay seyrederken, gıda grubu alt kalemlerinde KDV indiriminin sarkan etkileri de sürdü.

Temel malda yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı grubunda yatay seyretti, diğer alt gruplarda ise yükseldi. Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon alt gruplar genelinde arttı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki görünüme paralel ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan gruplar olmaya devam etti.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş sürdü. Söz konusu gelişmelerle martta önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı; enerjide 2,31 puan, temel malda 1,46 puan, gıdada 1,42 puan, hizmette 1,15 puan ve alkol, tütün ve altında 0,36 puan arttı.

KİRADA AYLIK ARTIŞLAR YAVAŞLADI

Hizmet fiyatları martta yüzde 4,19 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 3,83 puan artışla yüzde 36,72 oldu. Yıllık enflasyon, ulaştırma ve lokanta-otelde daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların yansımasıyla ulaştırma hizmetleri fiyatları yüzde 9,47 arttı ve alt grubun yıllık enflasyonu yüzde 60,35'e çıktı. Ulaştırma hizmetlerinde, karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığının yanı sıra otobüs ve demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı fiyatlarındaki yükselişler öne çıktı.