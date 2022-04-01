Silkon vadisi ile Kapalıçarşı buluştu! Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ABD'de teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan e-ticaret sitesi Hepsiburada, yurt dışı açılımlarını sürdürüyor. Bünyesindeki 75 bin aktif satıcı, 90 milyondan fazla ürün ve 39 milyon üye sayısıyla Türkiye'de geniş müşteri kitlelerine ulaşan marka, şimdi de Azerbaycan'da faaliyet göstermeye başladı. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Kendimizi bir milli forma olarak tanımlıyoruz. Amacımız Türkiye'den önce bölgesel, sonra da küresel bir başarı hikayesi çıkarmak. Kapalıçarşı'nın insan odaklı, basiretli tüccarlık kültürünü Silikon Vadisi'nin veri odaklı yönetim ve inovasyon kültürüyle harmanlıyoruz" dedi. 26.2 milyar lira ciro elde ettikleri 2021'de çok başarılı bir yıl kapaması yaptıklarını söyleyen Emirdağ, bu yıl da yüzde 50 satış artışı hedeflediklerini kaydetti. Emirdağ, 2021'de çalışan sayılarının yüzde 56 artışla 3 bin 800 olduğunu, bin 400 genç çalışanın ekiplerine katıldığını ifade etti.
10 KİŞİDE OLACAK
Bugatti'nin özel modeli Centodieci, 50 bin kilometrelik test sürecini tamamlayarak seri üretime geçmeye hazır hale geldi. Çöl, soğuk hava ve pist testlerinden geçen lüks model, sadece 10 adet üretilecek. 8.0 litrelik W16 motor kullanılan Centodieci, Chiron'a göre 100 beygir daha artırılarak 1600 beygire çıkarılmış. Araç, 0'dan 100'e 2.4, 200'e 6.1 saniyede çıkabiliyor. 8.8 milyon dolara satılacak araçlar, yıl sonuna kadar teslim edilecek. Firmanın 110'uncu yılına özel hazırlanan modelin ismi olan Centodieci, İtalyancada 110 anlamına geliyor.
TOGG'DA HEDEF YÜZDE 68 YERLİLİK
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Ankara'daki EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu. Karakaş, "Biz yüzde 51 yerlilik oranı ile başlıyoruz, kendi içimizde koyduğumuz bir hedef bu. Bu yolculuğa yeni başlamış bir şirket için bu çok iyi bir rakam. Aşağı yukarı 1.5 sene sonra çıkacak olan bir sonraki modelimizde de yüzde 68 yerlilik oranına çıkma hedefimiz var" ifadesini kullandı.
Burcu ŞEN