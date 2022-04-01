Silkon vadisi ile Kapalıçarşı buluştu! Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı





TEKNOLOJİ VADİSİ'NDE 40 BİN KİŞİYE İŞ

Arnavutköy Yassıören Proje Alanı, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'ne dönüşüyor. Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, Türkiye'nin katma değerini artıracak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Doğrudan 35-40 bin, dolaylı 100 bin kişiye istihdam sağlayacak vadi, Tır İpek Yolu diye de bilinen Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanında. İçinde hızlı tren istasyonu da olacak" diye konuştu. Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Oluşumu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal da "Bundan sonraki süreçlerimizde, sanayi yatırımlarında daha ileri gideceğiz" dedi.



FATURALARA DEVLET DESTEĞİ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, enerji faturalarına desteklerin devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar elektrik ve doğalgaz faturalarına 100 milyar liralık destek sağladık. Bu sübvansiyon bu yıl da devam edecek" dedi. EPDK'nın elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatlarını belirlediğini beliren Dönmez, "Böylece vatandaşlarımızı yüksek maliyetten koruyacağız" diye konuştu.



TEHLİKELİ ATIK İDDİALARI ASILSIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin tehlikeli ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ithalatına kesinlikle izin vermediğini vurgulayarak, "Adana ile ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin sahadaki 7 ekibimiz tarama yaptı, yeni bir döküm tespit edilmedi" dedi. Daha önce de Adana ile ilgili iddiaların gündeme geldiğini anımsatan Kurum, "Tehlikeli atıkların yakıldığı ve toprağın zarar gördüğü iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak herhangi bir parametre tespit edilmedi" ifadesini kullandı. Kurum, atıklarla ilgili tüm süreçleri yakından takip ettiklerini söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN