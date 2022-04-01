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    Silkon vadisi ile Kapalıçarşı buluştu! Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı

    Temmuz ayında ABD'de teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan e-ticaret sitesi işlem görmeye başladı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Silkon vadisi ile Kapalıçarşı buluştu

    Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ABD'de teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan e-ticaret sitesi Hepsiburada, yurt dışı açılımlarını sürdürüyor. Bünyesindeki 75 bin aktif satıcı, 90 milyondan fazla ürün ve 39 milyon üye sayısıyla Türkiye'de geniş müşteri kitlelerine ulaşan marka, şimdi de Azerbaycan'da faaliyet göstermeye başladı. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Kendimizi bir milli forma olarak tanımlıyoruz. Amacımız Türkiye'den önce bölgesel, sonra da küresel bir başarı hikayesi çıkarmak. Kapalıçarşı'nın insan odaklı, basiretli tüccarlık kültürünü Silikon Vadisi'nin veri odaklı yönetim ve inovasyon kültürüyle harmanlıyoruz" dedi. 26.2 milyar lira ciro elde ettikleri 2021'de çok başarılı bir yıl kapaması yaptıklarını söyleyen Emirdağ, bu yıl da yüzde 50 satış artışı hedeflediklerini kaydetti. Emirdağ, 2021'de çalışan sayılarının yüzde 56 artışla 3 bin 800 olduğunu, bin 400 genç çalışanın ekiplerine katıldığını ifade etti.



    10 KİŞİDE OLACAK
    Bugatti'nin özel modeli Centodieci, 50 bin kilometrelik test sürecini tamamlayarak seri üretime geçmeye hazır hale geldi. Çöl, soğuk hava ve pist testlerinden geçen lüks model, sadece 10 adet üretilecek. 8.0 litrelik W16 motor kullanılan Centodieci, Chiron'a göre 100 beygir daha artırılarak 1600 beygire çıkarılmış. Araç, 0'dan 100'e 2.4, 200'e 6.1 saniyede çıkabiliyor. 8.8 milyon dolara satılacak araçlar, yıl sonuna kadar teslim edilecek. Firmanın 110'uncu yılına özel hazırlanan modelin ismi olan Centodieci, İtalyancada 110 anlamına geliyor.



    TOGG'DA HEDEF YÜZDE 68 YERLİLİK
    Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Ankara'daki EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu. Karakaş, "Biz yüzde 51 yerlilik oranı ile başlıyoruz, kendi içimizde koyduğumuz bir hedef bu. Bu yolculuğa yeni başlamış bir şirket için bu çok iyi bir rakam. Aşağı yukarı 1.5 sene sonra çıkacak olan bir sonraki modelimizde de yüzde 68 yerlilik oranına çıkma hedefimiz var" ifadesini kullandı.
    Burcu ŞEN



        TEKNOLOJİ VADİSİ'NDE 40 BİN KİŞİYE İŞ
        Arnavutköy Yassıören Proje Alanı, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'ne dönüşüyor. Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, Türkiye'nin katma değerini artıracak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Doğrudan 35-40 bin, dolaylı 100 bin kişiye istihdam sağlayacak vadi, Tır İpek Yolu diye de bilinen Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanında. İçinde hızlı tren istasyonu da olacak" diye konuştu. Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Oluşumu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal da "Bundan sonraki süreçlerimizde, sanayi yatırımlarında daha ileri gideceğiz" dedi.

        FATURALARA DEVLET DESTEĞİ
        Enerji Bakanı Fatih Dönmez, enerji faturalarına desteklerin devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar elektrik ve doğalgaz faturalarına 100 milyar liralık destek sağladık. Bu sübvansiyon bu yıl da devam edecek" dedi. EPDK'nın elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatlarını belirlediğini beliren Dönmez, "Böylece vatandaşlarımızı yüksek maliyetten koruyacağız" diye konuştu.

        TEHLİKELİ ATIK İDDİALARI ASILSIZ
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin tehlikeli ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ithalatına kesinlikle izin vermediğini vurgulayarak, "Adana ile ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin sahadaki 7 ekibimiz tarama yaptı, yeni bir döküm tespit edilmedi" dedi. Daha önce de Adana ile ilgili iddiaların gündeme geldiğini anımsatan Kurum, "Tehlikeli atıkların yakıldığı ve toprağın zarar gördüğü iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak herhangi bir parametre tespit edilmedi" ifadesini kullandı. Kurum, atıklarla ilgili tüm süreçleri yakından takip ettiklerini söyledi.

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        Haberler Ekonomi Silkon vadisi ile Kapalıçarşı buluştu! Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı
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