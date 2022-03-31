İstanbul Havalimanı'nın yanı başına dev proje! 100 bin kişiye istihdam yaratacak

Türkiye'de sanayi ve teknoloji üretimini artırmak ve daha katma değerli hale getirmek için Kuzey Marmara'da düğmeye basıldı. İstanbul Havalimanı'nın hemen yanında devreye alınan 'Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi' ile hedef, 40 bin doğrudan, 100 bin dolaylı istihdamla Türkiye'nin katma değerli üretimini artırmak.
Halka açık ihale ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan 2,1 milyar TL'ye, bugüne kadar tek seferde en yüksek bedelle, alınan Arnavutköy Yassıören Proje Alanı'nın Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'ne dönüşen projesinin tanıtım toplantısı Beşiktaş'ta gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nın yanı başında yer alan ve 500 metrekare alana sahip olan Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'nin detayları ve istihdam hedeflerinin anlatıldığı toplantıya Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Oluşumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal ve çok sayıda iş insanı katıldı.
ÇEVRE DOSTU VE DÜNYA STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM
Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi projesine ilişkin bilgi veren Reha Yeltekin, "Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'nde, yeni nesil bir sanayi ve teknoloji bölgesi kurmayı hedefliyoruz. Dünyada gelişen belli başlı şartlar nedeniyle ülkemiz belli bir süredir zaten ihracat ve üretim üssü anlamında gayet başarılı ve iyi bir noktadaydı. En son Rusya-Ukrayna savaşında bile Doğu'nun ve Batı'nın geçebildiği tek ülke olma özelliğini gösterdi. Ülkede dövizin mevcut durumu nedeniyle, çok tercih edilen bir pazar haline geldik. Bu doğrultuda ihracatta ciddi bir artış var. Tabii bununla birlikte bütün dünya genelinde artan yakıt maliyetleri, yaptığınız her ürünün her üretimin ulaşıma ve lojistiğe yakın olması da sizi avantajlı ve rekabetçi kılıyor. Bu anlamda bölgemiz, Kuzey Marmara Otoyolu'na 2,5 dakika giriş-çıkış mesafesinde ve havalimanına yakın. Burada üretilen ürünleri çevre dostu ve dünya standartlarına uygun bir şekilde yapıp, dünya ticaret pazarına sunmak istiyoruz" diye konuştu.