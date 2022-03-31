Bakan Fatih Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturaları hakkında flaş açıklama: Fiyat artışları faturalara yansıyacak mı?

Dönmez, olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Tüketiciyi koruyan geçici önlemlerin alınması elzem hale geldi. EPDK, önceki gün elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatlarını belirledi. Böylece hem vatandaşlarımızı yüksek maliyetten koruyacağız hem de arz güvenliğimizi sağlayacağız." diye konuştu.

"ARTIŞLARIN FATURALARA YANSIMASINI ENGELLEYECEĞİZ"

Uzlaştırma fiyatlarının doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira, diğer santraller için 1200 lira olarak belirlendiğini anımsatan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti: