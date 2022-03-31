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    • Ekonomi
    • 31.03.2022 14:47
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    • 31.03.2022 15:17
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    Asgari ücrete ek zam olacak mı? Bakan Vedat Bilgin merak edilen soruyu yanıtladı

    Son dakika haberleri... Asgari ücrete yeni zam olacak mı? sorusunun yanıtı Bakan Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, "Net zam yapıldı. Gündemimizde yok. Enflasyon değerlendirmesi yapacağız" dedi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete ek zam konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

    Bakan Bilgin, 'Bu sene asgari ücrette net bir artış sağlandı. Bunun henüz daha 3'üncü ayındayız. Bunu (Asgari ücret artışı) bugün tartışmayı anlamsız buluyorum.' ifadelerine yer verdi.

    Bakan Bilgin, açıklamalarında şunları kaydetti; Enflasyondaki düşüşü hedefleyen bir ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla eflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak yaklaşımları yanlış buluyoruz. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok.

    Siyasetçiler, siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben bir sorumlu bakan olarak konuşuyorum. Temmuz'da bildiğiniz gibi bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personeli ile hem işçilerimizle yaptığmız toplu sözleşmede enflasyon farkı verilecek kaydı var biliyorsunuz. Biz temmuzda onu değerlendireceğiz.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
        Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan asgari ücret sorusuna "Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız" demişti.

        İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

        ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI OLACAK MI?
        SORU: Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusunu sık sık yapıyorsunuz. Asgari ücret de kastedilerek temmuz ayında ücretlerde, maaşlarda bir artış yapılacağı konuşuluyor. Temmuzda asgari ücrete ikinci bir zam gündemde mi? Bir yandan da emekliler bayram ikramiyesini merak ediyorlar. Bir bayram müjdeniz olacak mı?

        Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücrete ek zam olacak mı? Bakan Vedat Bilgin merak edilen soruyu yanıtladı
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