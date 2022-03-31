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    • Ekonomi
    • 31.03.2022 14:01
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    • 31.03.2022 14:01
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    Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş yatırımcılara doğru zamanı açıkladı! ALTIN DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ? Sakın o hatayı yapmayın

    Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını alış satış fiyatını merak ediyor. Haftanın son işlem gününde altın piyasasında hareketlilik hakim. ''En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz'' diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş haftayı değerlendirdi. Memiş gram altın almak isteyenlere doğru zamanı açıkladı: ''900 liranın altına sarkmalarda kademeli almanın daha uygun bir fırsat olacağını düşünüyorum.'' İşte detaylar...

    Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş yatırımcılara doğru zamanı açıkladı! ALTIN DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ? Sakın o hatayı yapmayın

    💥SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI - Altın fiyatları haftanın son gününde gündemde yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını, 18-22 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor. Altın güne yükselişle başladı. Gram altının alış fiyatı bugün 934,17 TL iken, cumhuriyet altının fiyatı da 6.054,00 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan ekonomi uzmanı İslam Memiş, ''"Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kâr elde etmiş oluruz.'' dedi. İşte detaylar...

    28 MART ALTIN FİYATLARI: GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM, ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

    Altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. İşte bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını, 18-22 ayar bilezik fiyatları:

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.515,00

    SATIŞ: 1.534,00

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 933,67

    SATIŞ: 933,85

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 847,71

    SATIŞ: 854,34

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 6.185,00

    SATIŞ: 6.279,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 6.154,23

    SATIŞ: 6.307,57

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 3.031,00

    SATIŞ: 3.071,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 6.053,00

    SATIŞ: 6.119,00

    ONS ALTIN

    ALIŞ: 1.958,72

    SATIŞ: 1.959,16

        İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ: ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

        İslam Memiş özellikle altın yatırımcılarının kafasındaki "Gram altın almanın zamanı geldi mi? Ne zaman almalıyız?" sorularına net bir yanıt verdi.

        İslam Memiş gram altın almak için doğru zamanı açıkladı. Ons altın ve gram altın fiyatında yıl içinde yeni rekorlar gelebileceğini vurgulayan İslam Memiş, şunları söyledi:

        "Altının gram fiyatında ise bir sıkışma gözlemliyoruz. Gram altın/TL fiyatı 900-920 lira aralığına sıkışmış durumda. Ons altındaki yukarı yönlü hareketlerse sınırlı kalmaya devam ediyor. Ons altında yeniden 1880 dolar seviyesine bir geri çekilme bekliyorum. Gram altın fiyatında 850-900 bant aralığını takip ediyorum. Bu seviyelerin üzerinde gram altın almaya çok da sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. 900 liranın altına sarkmalarda kademeli almanın daha uygun bir fırsat olacağını düşünüyorum. Yıllık bazda ise hem ons hem de gram altında yeni rekorlar bekliyor olacağım."

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        Haberler Ekonomi Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş yatırımcılara doğru zamanı açıkladı! ALTIN DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ? Sakın o hatayı yapmayın
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