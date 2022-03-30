Bugün çeyrek, gram, yarım, tam, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL? ⚡29 MART CANLI ALTIN FİYATLARI! 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ne kadar?

Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Yatırım, hediye veya düğünlerde takı merasimi için altın satın almak isteyenler serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, 29 Mart 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!