Ucuz gıda için dört koldan destek: Gelir vergisi kesintisi son buldu!

SULAMADA KDV İNDİRİMİ

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı kararı ile meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerine uygulanan KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini anımsattı. Bitkisel, hayvansal ve diğer üretim konularında kredi üst limitlerinin iki katına kadar artırıldığını belirten Bakan Nebati, Ziraat Bankası'nın her alanda gerekli kolaylıkları sağlayacağını da vurguladı. Gıda ve enerji fiyatları kaynaklı baskıların enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Bakan Nebati, "Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için tarımsal üretimi desteklemek için tarım destekleri 25.6 milyar liradan 29 milyar liraya çıkarıldı. Gübre fiyatlarında indirim yapıldı" değerlendirmesini yaptı. Hububat ve yağlı tohumlar konusuna da değinen Bakan Nureddin Nebati, bu iki ürün başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğini sağlamak amacıyla üretimden yurtiçi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlar lehine uygulanması yönünde adımlar atacaklarını da belirtti.