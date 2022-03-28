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    • Ekonomi
    • 28.03.2022 09:59
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    • 28.03.2022 09:59
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    Merkez Bankası açıkladı! 5 TL'lik banknotlarda değişiklik

    Son dakika haberleri... Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 Türk Lirası banknotların bugün itibarıyla tedavüle verileceği açıkladı.

    5 TL’lik banknotlarda değişiklik

    Merkez Bankası'ndan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotlar 28 Mart 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

    Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 5 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV.ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır.

    I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.

    Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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