Ev sahipleri dikkat son 5 gün! 7 bin liralık indirim yapılıyor





DİKKAT CEZASI VAR

Vatandaşlar internette "www. gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor. İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yanlarına kadar gelerek yardımcı olacak. Beyanname sırasında iki ayrı seçenek sunulacak. Götürü giderde otomatik olarak yüzde 15 indirim olacak. Gerçek giderde ise ev için yapılan tüm masraflar ve eğer kirada oturuluyorsa kira gideri indirilebilecek. Kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.