Sol gazetesinin yalanına BOTAŞ'tan açıklama! Doğal gazda yüzde 40 kesinti olacak mı?

Gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir kısıntı/kesinti uygulaması söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

BOTAŞ sanayicilerin kullandıkları doğal gazı yüzde 40 daha az tüketmeleri konusunda uyarı yapıldığına dair yayınlanan haberler üzerine açıklamalara bulundu.

"KESİNTİ UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yapılan açıklamada gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bazı medya organlarında iddia edildiği gibi Kuruluşumuz tarafından sanayi tesislerine herhangi bir kısıntı/kesinti uygulaması söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.