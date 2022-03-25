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    • Ekonomi
    • 25.03.2022 12:39
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    • 25.03.2022 12:39
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    Sol gazetesinin yalanına BOTAŞ'tan açıklama! Doğal gazda yüzde 40 kesinti olacak mı?

    Sol gazetesinin "Doğal gazda yüzde 40 kesinti" iddiasına BOTAŞ'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bazı medya organlarında iddia edildiği gibi Kuruluşumuz tarafından sanayi tesislerine herhangi bir kısıntı/kesinti uygulaması söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

    Sol gazetesinin yalanına BOTAŞ’tan açıklama!

    Gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir kısıntı/kesinti uygulaması söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

    BOTAŞ sanayicilerin kullandıkları doğal gazı yüzde 40 daha az tüketmeleri konusunda uyarı yapıldığına dair yayınlanan haberler üzerine açıklamalara bulundu.

    "KESİNTİ UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
    Yapılan açıklamada gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bazı medya organlarında iddia edildiği gibi Kuruluşumuz tarafından sanayi tesislerine herhangi bir kısıntı/kesinti uygulaması söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Ekonomi Sol gazetesinin yalanına BOTAŞ'tan açıklama! Doğal gazda yüzde 40 kesinti olacak mı?
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