Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu! 291,2 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri yarın hesaplarda

Hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 89 milyon 90 bin 138 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 1 milyon 921 bin 955 lira, çay prim desteği kapsamında 188 milyon 486 bin 279 lira, biyolojik mücadele desteği kapsamında 11 milyon 722 bin 406 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

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