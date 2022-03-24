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    Asgari ücrete ikinci zam yolda! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan heyecanlandıran açıklama

    Asgari ücrete ikinci zam için Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ‘Haziran’da çağırırlarsa keyifle masaya otururuz, yoksa Aralık’ta sıkı pazarlık yaparız’ dedi.

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    Asgari ücrete Temmuz zammı beklentileri artarken; Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Haziran ayında çağırırlarsa keyifle masaya oturacaklarını, çağırmazlarsa Ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyacaklarını ifade etti. Asgari ücreti Haziran'da hiç görüşmediklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:



    'YAPMA İMKANI VAR'
    "Bunun tarihi Aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya Haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı Aralık ayındaki, Ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız." Atalay, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yeniden görüşeceklerini söyledi.

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    Haberler Ekonomi Asgari ücrete ikinci zam yolda! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan heyecanlandıran açıklama
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