Asgari ücrete ikinci zam yolda! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan heyecanlandıran açıklama





'YAPMA İMKANI VAR'

"Bunun tarihi Aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya Haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı Aralık ayındaki, Ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız." Atalay, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yeniden görüşeceklerini söyledi.

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