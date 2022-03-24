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    • Ekonomi
    • 24.03.2022 17:47
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    • 24.03.2022 17:48
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    ABD Ticaret Bakanlığı duyurdu: Cari açık 2021'de yüzde 33,4 arttı

    ABD'de cari işlemler açığı, geçen yıl yüzde 33,4 artışla 821,6 milyar dolara yükseldi. Konuya ilişkin ABD Ticaret Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar...

    ABD’nin cari açığı 2021’de yüzde 33,4 arttı

    ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı ekim-aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

    Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 azalarak 217,9 milyar dolar oldu.



    Söz konusu dönemde piyasa beklentileriyle neredeyse paralel bir seyir izleyen cari açık verisinin, 218 milyar dolar olması öngörülüyordu.

    CARİ AÇIK VERİSİ REVİZE EDİLDİ
    ABD'de 2021'in 3'üncü çeyreğine ait cari açık verisi de 214,8 milyar dolardan 219,9 milyar dolara revize edildi.



    Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise 4'üncü çeyrekte yüzde 3,6 olarak hesaplandı. Bu oran, 3'üncü çeyrekte yüzde 3,8 olarak kaydedilmişti.

    ABD'nin cari açığı, 2021 genelinde ise yüzde 33,4 artarak 821,6 milyar dolara çıktı. Cari açığın GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3,6 oldu. Bu oran 2020'de yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçmişti.
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