ABD Ticaret Bakanlığı duyurdu: Cari açık 2021'de yüzde 33,4 arttı





Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise 4'üncü çeyrekte yüzde 3,6 olarak hesaplandı. Bu oran, 3'üncü çeyrekte yüzde 3,8 olarak kaydedilmişti.

ABD'nin cari açığı, 2021 genelinde ise yüzde 33,4 artarak 821,6 milyar dolara çıktı. Cari açığın GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3,6 oldu. Bu oran 2020'de yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçmişti.

